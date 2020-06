Coronavirus, nel Lazio sono 1322 gli attuali positivi: il punto sui casi di Roma

Sono 1.322 gli attuali casi positivi di Covid 19 nel Lazio. A loro si aggiunto 808 pazienti deceduti e 5825 che fanno salire i casi esaminati da inizio pendemia a 7955. Lo rende noto la Regione con l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato che, nella giornata di domenica (qui i dati complessivi) ha fatto il punto anche sui casi di Roma.

"Un focolaio è chiuso, quello di Piazza Pecile (Garbatella) e sul San Raffaele Pisana (qui l'aggiornamento sul cluster) attendiamo l'esito dei richiami per chiudere la copiosa indagine epidemiologica".

Intanto l'istituto romano ha fatto sapere tramite una nota che "sono sempre state adottate le cautele e precauzioni previste dalle norme nazionali e regionali in materia di Covid-19 e del suo contrasto, ivi compresa la messa a disposizione del personale di tutti i presidi previsti dalle norme".

I dati Asl dei Comuni della provincia di Roma

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana; Asl Roma 6: 3 nuovi caso positivo di cui 2 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

I dati Asl dei capoluoghi di provincia

Asl di Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Latina - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare; Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

ll focolaio del San Raffaele a Roma

Il focolaio del San Raffaele Pisana ha raggiunto un totale di 109 casi positivi e 5 decessi correlati. Sono stati tutti trasferiti i 64 pazienti e chiesta dalla Asl Roma 3 alla direzione sanitaria della struttura la sanificazione dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria. In settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Ad oggi sono stati effettuati oltre 4 mila test per circoscrivere questo focolaio.

I casi al Centro Rai di Saxa Rubra

Per quanto riguarda il Centro Rai di Saxa Rubra, si resta in attesa dell'esito dei 50 tamponi effettuati presso il drive-in di Santa Maria della Pietà (Asl Roma 1) e in totale sono stati effettuati 110 tamponi. "C'è una forte collaborazione tra i servizi della Asl Roma 1, l'Unità di Crisi regionale e l'azienda Rai. E’ importante attenersi scrupolosamente ai protocolli di prevenzione", ha sottolineato l'assessore D'Amato.

Aggiornato alle 7:45 del 15 giugno