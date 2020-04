Coronavirus, sono 4022 gli attuali casi positivi: verifiche a tappeto in tutte le case di riposo

Sono 4022 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 2479 sono in isolamento domiciliare, 1344 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 199 sono ricoverati in terapia intensiva.

300 sono i pazienti deceduti e 789 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 5111 casi. Risponde invece bene Roma città che, nelle ultime 24 ore, ha visto salire di appena 24 unità il numero di nuovi contagiati (qui i dati del 14 aprile).

Coronavirus: controlli nelle Rsa

Dati in aumento a causa dei numeri di nuovi positivi al Covid-19 fatti registrare nelle case di riposo. Nella Asl Roma 6, per esempio, dei 64 nuovi casi positivi, la maggior parte è riferibile al San Raffaele di Rocca di Papa.

Un discorso simile a quello che sta accadendo nel territorio della Asl Roma 4 dove sono stati segnalati, invece, 31 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano.

Stiamo parlando di 95 casi totali che rappresentano i 2/3 dei casi totali giornalieri. "Bisogna mantenere molto alta l'attenzione sulle RSA e case di riposo non si può abbassare la guardia", ha ammonito l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato.

Coronavirus, gli ultimi dati Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 6 nuovi casi positivi. 2041 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio

Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 153 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 25% degli operatori sanitari è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre RSA

Asl Roma 3: 4 nuovi casi positivi. 2017 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 2 decessi: un uomo di 75 anni e un uomo di 92 anni, entrambi con patologie pregresse. Chi esce dalla sorveglianza domiciliare è tre volte superiore di chi ne entra

Asl Roma 4: 31 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano. 2360 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle RSA e case di riposo del territorio. Il 52% degli operatori sanitari sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria

Asl Roma 5: 6 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 91 anni con patologie pregresse. 2246 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllate 156 case di riposo e strutture per anziani del territorio

Asl Roma 6: 64 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili al San Raffaele di Rocca di Papa su cui è in corso un audit a cura della Asl competente e del SERESMI. 8 decessi: un uomo 75 anni, un donna 87 anni, un uomo di 85, un uomo di 80, un uomo di 86, una donna di 92 anni, una donna di 96 anni e un uomo di 58 anni, tutti con patologie preesistenti. 88 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controlli anche in altre RSA e case di riposo del territorio

Asl Frosinone: 5 nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo

Asl Latina: 4 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 97 anni con pregresse patologie. 5720 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le persone uscite dall’isolamento domiciliare sono 5 volte maggiori di chi ne entra

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le 70 case di riposo del territorio. Il 64% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza

Asl Viterbo: 6 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2455 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle strutture per anziani e RSA del territorio

Vigili del fuoco: sopralluogo al Padre Pio di Bracciano

La Asl Roma 4 ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco all'ospedale Padre Pio di Bracciano. "Come è accaduto per Civitavecchia, dove su richiesta dell'azienda sanitaria, i vigili del fuoco sono intervenuti con una sanificazione nel reparto di ginecologia. La direzione strategica attende il sopralluogo all'ospedale Padre Pio per una ulteriore sanificazione delle sale operatorie", sottolinea la Asl.

Nell'ospedale sono stati riscontrati nei giorni scorsi 4 casi positivi tra gli infermieri del blocco operatorio, riscontrati grazie ai tamponi effettuati sul personale anche asintomatico.

"Test sierologici non sono un business"

"I test sierologici non sono e non possono essere un business da parte di privati, ma assumono valore solo se inseriti in analisi di sieroprevalenza o in indagini di sorveglianza di popolazione selezionati nell’ambito di specifici programmi quali sono quelli che si intendono attivare nel Lazio su tutto il personale sanitario e sulle forze dell’ordine, che vanno ripetuti in un arco temporale definito e lì dove necessario con verifica del test molecolare", ha detto l'assessore D'Amato in una nota.

"I singoli test commerciali effettuati fuori da protocolli nazionali e regionali non assumono alcun significato per il Servizio sanitario regionale e non sono validati dall’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani che ha condotto la sperimentazione. L’epidemia va contrastata innanzitutto sul territorio potenziando i servizi con le USCAR (unità mobili – aperto il bando online sul portale della Regione Lazio che scade giovedì) e con il reclutamento di circa 600 infermieri. - ha poi concluso - Trovo immorale chiedere soldi ai cittadini, già costretti a tanti sacrifici, a volte anche centinaia di euro, senza alcuna validazione scientifica al di fuori di un contesto di analisi di sieroprevalenza addirittura pubblicizzando sui social test COVID come patentino di immunità. Non consentiremo a nessuno di fare affari su queste questioni".

Coronavirus: ottavo decesso a Nettuno

Il Comune di Nettuno" con dolore e tristezza annuncia che in città è stato registrato l'ottavo decesso a causa del Coronavirus". Si tratta di un uomo di 76 anni risultato positivo lo scorso 16 marzo e ricoverato a Roma. L'Amministrazione comunale "si stringe alla famiglia e porge le più sentite condoglianze".

Aggiornato alle 08:55 del 14 aprile