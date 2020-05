Coronavirus, 7250 casi nel Lazio da inizio epidemia. Test sierologici e tamponi ad autisti Atac

Nel Lazio, nella giornata del 13 maggio (qui i dati) si sono registrati 38 casi positivi di coronavirus e quasi il doppio dei guariti, registrando così un trend di crescita allo 0,5%. "I nuovi casi derivano prevalentemente da cluster famigliari già conosciuti e ben individuati", ha voluto sottolineare l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato.

Nel frattempo sono 4235 gli attuali casi positivi, 577 sono i pazienti deceduti e 2438 le persone guarite. In totale, da inizio epidemia, sono stati esaminati 7250 casi.

Coronavirus: la situazione nelle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. 22 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da venerdì partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti: dureranno 4 settimane

Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti: previsti 1170 prelievi al giorno

Asl Roma 3: Non si registrano nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 4: 1 nuovo caso positivo. Deceduto un uomo di 91 anni. 267 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 5: 3 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 93 anni. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Domani partono i test di sieroprevalenza sul personale sanitario. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Roma 6: 10 nuovi casi positivi. 134 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Latina: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 58 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Frosinone: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti: dureranno 4 settimane

Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 93 anni. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Prosegue il test per indagine sierologico per le forze dell’ordine. Partiti i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Già eseguiti 300 prelievi per indagine sierologica su operatori sanitari: solo 3 IGG positivi

Test sierologici e tamponi autisti Atac

"Sono partiti i primi test sierologici del personale Atac che l'azienda ha scelto di effettuare a tutela del suo personale e dei viaggiatori del trasporto pubblico. L'indagine epidemiologica attraverso test sierologici effettuati su prelievo di sangue, sarà effettuata su un campione di 800 dipendenti. I tamponi verranno invece effettuati su eventuali casi sospetti derivanti dai risultati dei test sierologici". E' quanto fa sapere l'Atac su Facebook.

"Questo protocollo sanitario straordinario - spiega - ha il concreto obiettivo di limitare il rischio di contagio da Covid-19 tra il personale dell'azienda che effettua servizio quotidianamente, tutelando di conseguenza anche gli utilizzatori del servizio pubblico. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria e grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti, Atac ha messo in campo tutte le azioni per il contrasto all'epidemia, che hanno determinato finora una percentuale di casi di positività pari allo 0,06% su oltre 11 mila dipendenti.

Coronavirus: nel Lazio integrazione test e tamponi

Integrazione tra test e tamponi. Ci punta la regione Lazio che ha approvato tre documenti: il primo contenente l'elenco dei laboratori di analisi suddiviso per Asl che sono in grado di effettuare i test, il secondo relativo al consenso informato per l'utilizzo dei dati ai fini di sanità pubblica ed infine un terzo documento per l'individuazione delle sedi 'drive-in' per l'esecuzione dei tamponi a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) solo per coloro che hanno avuto un test positivo di sieroprevalenza.

"Questo sistema ci permette di avere una mappatura di come il virus ha circolato, di avere tutti i dati inseriti a sistema e di sottoporre tempestivamente al tampone le persone asintomatiche risultate positive al test di sieroprevalenza. Nella seconda fase la parola chiave è 'integrazione' tra il test e i tamponi. Dovremmo testare, tracciare e trattare", ha commentato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

La raccolta sangue non si ferma

Per facilitare la raccolta programmata di sangue sul territorio il Municipio Roma XIV Monte Mario e la ASL Roma 1, con la collaborazione di Avis, Croce Rossa Italiana Comitato Municipi 13 e 14 di Roma e Ema-Roma hanno organizzato un nuovo ciclo di appuntamenti.

Le date

15 maggio, ore 8-12 Piazza Santa Maria della Pietà 5, per prenotazioni donatori.sangue@criroma13-14. it

21 maggio, ore 8-12 Via Andrea Barbato (Torresina), per prenotazioni segreteria@avisroma.it

8 giugno, ore 8-12 Piazza San Zaccaria Papa (Primavalle), per prenotazioni info@emaroma.it

13 luglio, ore 8-12 Via Andrea Barbato (Torresina), per prenotazioni segreteria@avisroma.it

Le altre notizie

La fase 2 di parchi e aree verdi

Coronavirus: chiuso il poliambulatorio di Spinaceto

La fase 2 delle attività per disabili

Coronavirus: fondi per il turismo

La settimana dei vademecum

Test Sierologici: Zingaretti alla caserma della Guardia di Finanza

Il volontariato viaggia su una ruotta

La ripartenza dei negozi di toeletta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Articolo aggiornato alle ore 08:10 del 14 maggio 2020