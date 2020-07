Coronavirus, a Roma il 92% dei nuovi casi è di importazione: "Nessun allarme"

A Roma e in tutto il Lazio il 92% degli ultimi nuovi casi di coronavirus sono di importazione, ossia i cosiddetti contagi dei rientri in Italia.

Dei 22 (su 24 totali del 13 luglio) nuovi casi di importazione, 20 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un caso di rientro dalle Filippine e uno dal Brasile.

D'Amato, che ha fatto il punto sulla situazione regionale, ha gettato anche anche sul fuoco: "Prosegue l'attività di contact tracking al drive-in del Santa Caterina delle Rose (Asl Roma 2) per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione. La situazione della Comunità bengalese al momento è sotto controllo e non c'è alcuno motivo di allarme" ha aggiunto.

Nel frattempo sono 892 gli attuali casi positivi di Covid-19 nella Regione Lazio, di cui 690 sono in isolamento domiciliare, 191 sono ricoverati non in terapia intensiva, 11 sono ricoverati in terapia intensiva.

Coronavirus: i dati dalle Asl di Roma e del Lazio del 13 luglio

Nella Asl Roma 1 si registra un caso nelle ultime 24h e riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh con link con i voli internazionali da Dacca (Bangladesh) già attenzionati.

Nella Asl Roma 2 i 18 nuovi casi sono tutti riferiti all'esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in con link con voli internazionali da Dacca già attenzionati.

Nella Asl Roma 3 due nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo di nazionalità del Bangladesh con link con i voli internazionali da Dacca (Bangladesh) già attenzionati, mentre il secondo riguarda una donna di 83 anni con un link ad un nucleo familiare già noto.

In provincia di Roma, nella Asl Roma 6 un caso nelle ultime 24h e riguarda una donna rientrata dalle Filippine. Sono state avviate le procedure del contact tracing internazionale.

Infine per quanto riguarda le province ci sono due casi nelle ultime 24h nella Asl di Latina si tratta di una bambina di 9 anni con link al nucleo familiare di Formia ed un secondo caso di un uomo di 62 anni di rientro dal Brasile. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. Rieti si conferma per il sesto giorno consecutivo COVID Free, mentre Frosinone e Viterbo rimangono con un solo caso in isolamento ciascuna. Nessun decesso nelle ultime 24h.

Movida, controlli a Roma: chiusi 10 locali

Cinquemila interventi, 2500 persone identificate, 150 esercizi controllati, 10 locali chiusi tra cui uno perché il proprietario non ha osservato la quarantena e 7 ragazzi denunciati per rissa. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Roma nell'ultima settimana per il rispetto delle norme anti-Covid.

Un locale che vende alimenti e bevande nel quartiere Monti, al centro storico, è stato chiuso per 5 giorni perché il titolare, rientrato dall'estero, non ha osservato il periodo di quarantena fiduciaria e 7 ragazzi 19enni denunciati per rissa nel fine settimana, in via dell'Arco Del Monte, nei pressi di piazza del Monte di Pietà. Sono gli ultimi due interventi dei circa 5000 svolti nell'ultima settimana, nel corso del monitoraggio delle zone di movida.

Fiumicino stop a vendita alcolici da asporto dopo le 22

Con un'ordinanza il sindaco di Fiumicino Esterino Montino ha stabilito il divieto di vendita di alcolici e superalcolici da asporto, in tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 22. Ciò significa che si potranno consumare alcolici e super alcolici, dopo quell'ora, solo all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza cortili, suolo pubblico in concessione, dehor ecc. Il divieto vale anche per minimarket, alimentari e altri esercizi di vendita diretta.