Coronavirus: sotto controllo il focolaio a Garbatella, tamponi al Centro Rai

Una percentuale di guariti in crescita, più che triplicata rispetto agli attuali 1357 positivi. Questo il quadro dell'emergenza Coronavirus a Roma e nel Lazio. Ma se i pazienti guariti arrivano complessivamente a 5.779 unità, non cala l'attenzione sui due focolai che nell'ultima settimana hanno portato ad un aumento di nuovi positivi al Covid19 (+ 16 fra Roma e e provincia alla giornata di sabato).

Focolaio a Garbatella

A destare particolare attenzione due focolaii, uno in un palazzo occupato alla Garbatella e l'altro all'Irccs San Raffaele Pisana. Nel primo caso, rassicuazioni arrivano dalla Asl Roma 2: "Il cluster presso lo stabile in piazza Attilio Pecile a Garbatella è chiuso. Non ci sono più casi positivi all'interno della struttura, i casi positivi sono tutti trasferiti e sono stati ricostruiti i contatti stretti. Sono stati eseguiti i tamponi a tutti e verrà mantenuta ora una sorveglianza sulla struttura da parte della Asl Roma 2".

Tamponi ai dipendenti del Centro Rai

Sempre attenzionato l'altro cluster, quello relativo al San Raffaele Pisana, dove sono saliti a 104 i pazienti positivi al Sars-Cov2. Proprio al San Raffale sono collegabili i due contagi al Centro Rai di Saxa Rubra, dove sono in corso indagine epidemiologica ed i tamponi.

Sono "asintomatici" e "stanno bene" i due tecnici del Centro rai di Saxa Rubra risultati positivi al tampone. A rassicurare sulla situazione la task force della Rai dedicata al Coronavirus in una lettera inviata ai dipendenti nella quale si spiega che è stato "avviato il tracciamento dei loro contatti stretti, in collaborazione con la Asl Roma 1, per attivare le procedure precauzionali previste ed ulteriori test tampone il prima possibile".

Cluster al San Raffaele Pisana

L’indagine epidemiologica sul cluster San Raffaele Pisana viene eseguita a ritroso a partire dal 1° di maggio e la Asl Roma 3 sta chiamando i pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in (aperti anche oggi) per effettuare i test sierologici.