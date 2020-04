Coronavirus: 4968 casi da inizio epidemia. Termina la zona rossa per tre comuni del Lazio

Sono 3920 gli attuali casi positivi al coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 2406 sono in isolamento domiciliare, 1314 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 200 sono ricoverati in terapia intensiva. 284 sono i pazienti deceduti e 764 le persone guarite. In totale, da inizio epidemia, sono stati esaminati 4968 casi.

Guardando invece ai dati dei nuovi casi delle ultime 24 ore, l'andamento rimane stabile. A livello regionale abbiamo 123 positivi a fronte dei 122 di ieri. Oscillazioni minime anche per quanto riguarda la provincia di Roma, dove si passa da 63 a 65 casi. E una lieve crescita per il dato di Roma città da 47 di Pasquetta, a 38 di Pasqua. (QUI I DATI DI IERI).

Coronavirus, termina la zona rossa per tre comuni del Lazio

Oggi è il giorno in cui scadono i termini della 'zona rossa' nei Comuni di Nerola (RM), Contigliano (RI) e Fondi (LT). "Volevo ringraziare i Prefetti e le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto che ha consentito di limitare la diffusione dei focolai epidemici nelle zone sottoposte a ulteriori misure restrittive. - sottolinea l'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - E' stato fatto un grande lavoro in stretta collaborazione con i Comuni e le Asl competenti territorialmente per la parte sanitaria. Non si tratta di uno 'sciogliete le righe', ma di un rientro alla gestione ordinaria che è strettamente regolamentata".

"Queste misure sono state necessarie al sopravanzare dei tassi di incidenza dell’epidemia in particolari cluster e non si esclude che su altre situazioni, qualora se ne ravvisino le condizioni epidemiologiche, possano essere riproposte. Infine un ringraziamento va alle Amministrazioni comunali e ai cittadini che dovranno mantenere alta l'attenzione".

Coronavirus: gli ultimi dati Asl a Roma e nel Lazio

Asl Roma 1 – 15 nuovi casi positivi. 0 decessi. 1.986 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si conferma il trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra. Dimessi in isolamento domiciliare due ragazzi di 22 e 23 anni. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 2 – 15 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al cluster di Villa Fulvia. 0 decessi. Continua la sorveglianza sanitaria al Selam Palace;

Asl Roma 3 – 17 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili a cluster noti e 10 in sorveglianza domiciliare. 0 decessi. 1.982 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si conferma il trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra;

Asl Roma 4 – 36 nuovi casi positivi di cui 25 riferibili a cluster delle case di riposo di Fiano Romano (22) e Campagnano (3). Deceduta una donna di 84 anni a Civitavecchia. 2.193 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl Roma 5 – 2 nuovi casi positivi. 0 deceduti. 2.236 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Nerola per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale;

Asl Roma 6 – 25 nuovi casi positivi. 3 decessi: un uomo di 90 anni, una donna di 68 anni e una donna di 75 anni, tutti con precedenti patologie. 40 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di riposo per anziani, posta in sorveglianza sanitaria RSA a Rocca di Papa;

Asl di Latina - 7 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 0 decessi. 4.865 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si registra un trend positivo: chi esce dalla sorveglianza domiciliare è più del doppio di chi ne entra. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il MOF; rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 344 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Viterbo - 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2.435 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria al Comune di Celleno. Eseguiti tamponi in tre strutture per anziani, 2 a Celleno e 1 a Carbognano, tutti negativi;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo in isolamento domiciliare. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie. 68 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Domani termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim. Eseguite procedure di sorveglianza sul 64% del personale sanitario maggiormente esposto, i positivi sono l’1,2%;

D'Amato: "Mantenere alta l'attenzione"

"Un trend in frenata al 2,5% - commenta l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367). Rinnovo l'appello a mantenere alta l'attenzione e deve proseguire l’attività di forte vigilanza sulle residenze per anziani con controlli a tappeto su tutto il territorio. Per quanto riguarda i guariti salgono di 25 unità nelle ultime 24h per un totale di 764, mentre i decessi sono stati 5".

Coronavirus: librerie aperte dal 20 aprile

Riapertura delle librerie dal 20 aprile, per garantire le misure di sicurezza necessarie; chiusura delle attività commerciali il 25 aprile e il primo maggio; proroga fino al 3 maggio dell’attuale disciplina oraria dei negozi. Questi i punti salienti dell’ordinanza emanata dalla Regione Lazio.

Aggiornato alle 9:30 del 14 aprile