Coronavirus, 7212 casi nel Lazio da inizio epidemia. Curva nuovi contagi allo 0.3%: è il dato più basso

Da inizio epidemia sono 7212 casi i casi di coronavirus registrati nel Lazio. Di questi 566 sono i pazienti deceduti e 2373 le persone guarite, mentre gli attuali positivi sono 4273. Numeri cresciuti di poco negli ultimi tre giorni con il dato record del 12 maggio quando sono stati registrati appena 22 casi nella Regione nelle ultime 24 ore, il dato più basso dal lockdown con un trend al 0,3%.

Roma città, inoltre, si conferma comune vituoso. Ieri i nuovi contagiati erano 12, nessono di questi arrivava dalla Asl Roma 1. Ed il trend è stabilmente in discesa anche nelle province dove complessivamente si è registrato un solo caso a Latina nelle ultime 24h.

Coronavirus: la situazione nelle Asl e negli ospedali di Roma e del Lazio

Asl Roma 1 – Non si registrano nuovi casi positivi. La prima volta da inizio emergenza. 0 decessi. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti: dureranno 4 settimane;

Asl Roma 2 – 9 nuovi casi positivi. 2 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partita l’indagine sierologica tra gli operatori delle RSA. Da giovedì partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 3 – 3 nuovi casi positivi. 30 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo. 83 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 5 – 3 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 79 anni. 15 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da giovedì partono i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl Roma 6 – 5 nuovi casi positivi. Deceduta un uomo di 78 anni. 31 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Aperto oggi il primo modulo della RSA pubblica di Albano. Giovedì partono i test di sieroprevalenza sulle 10.000 unità di personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti: dureranno 5 settimane;

Asl di Latina - 1 nuovo caso positivo. 2 decessi: una donna di 94 anni e una donna di 81 anni. 134 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Parte giovedì il test di sieroprevalenza sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 14 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Parte il 14 maggio il test di sieroprevalenza su personale sanitario: dureranno 4 settimane;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 9 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Oggi partono i test di sieroprevalenza sul personale sanitario, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Partito venerdì 8 il test per la sieroprevalenza sul personale sanitario: eseguiti i primi 200 test. Oggi partono i test di sieroprevalenza sulle RSA e case di riposo del territorio;

Policlinico Umberto I – 84 pazienti ricoverati di cui 5 in terapia intensiva. 6 pazienti sono guariti. Oggi parte il test di sieroprevalenza sulle 7.500 unità del personale sanitario. Conclusa la sorveglianza sanitaria sul personale sanitario: eseguiti 1.627 tamponi: 6 positivi;

Azienda ospedaliera San Camillo - Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 7 giorni. Iniziato il test di sieroprevalenza sulle 3.700 unità del personale sanitario: 1.100 test eseguiti: 3 positivi;

Azienda sanitaria Sant’Andrea - Iniziato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario: ne verranno eseguiti 600 al giorno. Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso. 2 pazienti sono guariti;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Iniziato il test di sieroprevalenza sulle 3.000 unità del personale sanitario: eseguiti i primi 200: 0,5% di incidenza;

Policlinico Gemelli - 79 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus. Da giovedì parte il test di sieroprevalenza sulle 8.000 unità di personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 72 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti;

IFO - Sono aumentati gli interventi di chirurgia toracica durante il lockdown;

Ares 118 - Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - nella giornata di ieri dimesso 1 bambino guarito e ricoverati 2 nuovi pazienti positivi. In totale sono ricoverati al centro Covid di Palidoro 10 bambini e 2 mamme. Buone condizioni generali per tutti;

Università Campus Bio-Medico – 26 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. 6 pazienti sono guariti. Avviato il test di sieroprevalenza sul personale sanitario: 1.750 test eseguiti: 13 con IGG positivi ma 0 positivi al tampone.

Sant'Andrea: dimesso paziente positivo dopo 2 mesi

Dimesso ieri dal reparto di Cardiologia del Policlinico S.Andrea di Roma il primo paziente Covid-19 ricoverato lo scorso 4 marzo.

"Temendo di recarsi in ospedale durante la pandemia, trascurò un infarto cardiaco. Negativizzato, è tornato ieri a casa dopo due mesi di ricovero", sottolinea l'ospedale. "Il paziente era giunto in pronto soccorso il 4 marzo e immediatamente ricoverato in terapia intensiva con un grave insufficienza respiratoria correlata a infezione da coronavirus - ricostruiscono i medici - Intubato e sottoposto a ventilazione meccanica, l'uomo di 62 anni è stato trattato con successo secondo il protocollo terapeutico ospedaliero per Covid-19".

Durante la degenza in terapia intensiva, tuttavia, l'équipe medica aveva rilevato "una severa insufficienza cardiaca dovuta a un pregresso infarto miocardico anteriore, verificatosi probabilmente una decina di giorni prima e trascurato dal paziente per il timore di recarsi in ospedale durante la pandemia", evidenziano i medici.

Zingaretti: "Dato nel Lazio è incoraggiante"

"E' un altro dato incoraggiante. Il contenimento del virus ha raggiunto risultati importanti grazie a regole e indirizzi chiari e a comportamenti responsabili dei cittadini. - scrive in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Nella regione che ospita la più grande metropoli italiana non era scontato. Ora andiamo avanti con serietà e rigore verso una stagione di riaperture. Il Governo sta predisponendo le linee guida per la sicurezza, ma da giorni stiamo lavorando con gli operatori per raggiungere un risultato che soddisfi sicurezza e ripartenza".

Oggi al via i test sierologici ai poliziotti

Nella giornata di oggi inizieranno i test di sieroprevalenza anche alla Polizia di Stato e proseguiranno a tutti i Comandi provinciali della Guardia di Finanza nonché al Centro di Aviazione di Pratica di Mare, ai Reparti Speciali e al Comando regionale. "Proseguono inoltre i test di sieroprevalenza a tutti gli operatori sanitari. E' la più importante indagine epidemiologica che si svolge a livello nazionale. Questo con un duplice obiettivo: avere un quadro della circolazione del virus e, nel caso di valore positivo alla sieroprevalenza, l’esecuzione immediata del test molecolare al seguito del quale in caso di positività si procede all’isolamento", spiega l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

La raccolta sangue non si ferma

Per facilitare la raccolta programmata di sangue sul territorio il Municipio Roma XIV Monte Mario e la ASL Roma 1, con la collaborazione di Avis, Croce Rossa Italiana Comitato Municipi 13 e 14 di Roma e Ema-Roma hanno organizzato un nuovo ciclo di appuntamenti.

Le date

15 maggio, ore 8-12 Piazza Santa Maria della Pietà 5, per prenotazioni donatori.sangue@criroma13-14. it

21 maggio, ore 8-12 Via Andrea Barbato (Torresina), per prenotazioni segreteria@avisroma.it

8 giugno, ore 8-12 Piazza San Zaccaria Papa (Primavalle), per prenotazioni info@emaroma.it

13 luglio, ore 8-12 Via Andrea Barbato (Torresina), per prenotazioni segreteria@avisroma.it

