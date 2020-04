Coronavirus, 165 i casi positivi all'ospedale Spallanzani. Guarito il poliziotto di Pomezia

I pazienti positivi al coronavirus ricoverati all'istituto Spallanzani di Roma sono oggi in totale 165, ieri erano 160. Lo fa sapere l'ospedale. Di questi 24 necessitano di supporto respiratorio. "In giornata - si legge nel bollettino di questa mattina - sono previste altre dimissioni di asintomatici o paucisintomatici (con sintomi lievi, ndr). I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio sono a questa mattina 266". Poi la buona notizia: è clinicamente guarito il poliziotto del commissariato Spinaceto, originario di Pomezia, tra i primi casi a livello regionale, ricoverato allo Spallanzani in gravi condizioni i primi di marzo.

L'andamento del contagio domenica 12 aprile

Continua intanto la frenata dei contagi a Roma e nel Lazio. I dati della giornata di ieri, domenica 12 aprile, confermano la discesa della curva, con trend al 2,6%, e un calo di decessi, 6 nelle ultime 24 ore, a fronte di 29 guariti. "La lotta all’epidemia non si ferma anche a Pasqua e Pasquetta - ha commentato ieri l'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato - e voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari per lo straordinario impegno".

Guardando nel dettaglio il bollettino di domenica, sono 38 i nuovi casi positivi di coronavirus a Roma città nelle ultime 24 ore. Una decina di questi farebbero riferimento alla situazione di emergenza del Selam Palace, palazzo occupato della Romanina, zona rossa da lunedì dopo i primi due casi positivi della settimana scorsa. Un dato quello romano migliore rispetto a sabato, quando i nuovi contagiati erano stati ben 74, che arriva dopo i 39 casi di lunedì, i 26 di martedì, i 31 di mercoledì, i 43 di giovedì e i 35 di venerdì.

Nella provincia di Roma, invece, sono 65 i nuovi casi di Covid-19. Tra questi, spicca il dato della Asl Roma 6 37 nuovi casi positivi. Nella altre città della regione, invece, sono appena 19 i nuovi casi. Numeri che, sommati, portano a 122 i nuovi pazienti nelle ultime 24 ore nel Lazio. Andando invece a prendere i dati totali, da inizio pandemia 4845 casi, di questi 3817 gli attuali casi positivi Covid-19, 279 di pazienti deceduti e 749 le persone guarite.

Cluster nella casa di riposo di Fiano Romano

Tra i positivi 14 casi provengono da una casa di riposo a Fiano Romano, piccolo comune di circa 16mila abitanti alle porte di Roma. A darne notizia è il sindaco della cittadina Ottorino Ferilli, che su Facebook ha scritto: "Mi ha contattato la Asl: in una casa di riposo, Villa Rosa Fiorita, sono stati accertati, fino ad ora, 14 casi positivi tra gli ospiti. Le condizioni generali di queste persone sono buone. Si è registrato invece un decesso: un uomo di 87 anni. Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato e accudito possano arrivare le miei più sentite condoglianze a nome, anche, di tutta l'intera Comunità".



Coronavirus, i dati delle Asl di Roma e del Lazio del 12 aprile



Asl Roma 1 – 12 nuovi casi positivi. 8 pazienti sono guariti. 1.867 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Anche oggi si registra un trend positivo: le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono;

Asl Roma 2 – 12 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 26 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Rebibbia: 70 tamponi negativi, positiva una operatrice appartenente al cluster iniziale, assente dall'istituto penitenziario già da 14 giorni. Selam Palace: donna incinta trasferita al Policlinico Gemelli. Prosegue sorveglianza sanitaria, situazione sotto controllo. Proseguono i controlli su Villa Fulvia;

Asl Roma 3 – 14 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1.956 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Ad Acilia operativo il camper dei medici di medicina generale per i controlli nelle case di riposo;

Asl Roma 4 – 15 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono usciti dalla sorveglianza. 2 decessi: un uomo di 87 anni e una donna di 83 anni. 2.157 le persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 2 case di riposo sotto osservazione, una a Fiano Romano e una a Campagnano;

Asl Roma 5 – 13 nuovi casi positivi. 0 decessi. 8 pazienti sono guariti. 2.230 le persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di riposo del territorio. Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Nerola per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale;

Asl Roma 6 – 37 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2 decessi: una donna di 85 anni e una donna di 73 anni, entrambe con gravi patologie pregresse. 52 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli sulle case di cura per anziani;

Asl di Latina - 10 nuovi casi positivi. 4.741 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. 0 decessi. 9 pazienti sono guariti. Le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono. Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive a Fondi ma vengono mantenuti i controlli presso il MOF; rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale;

Asl di Frosinone – 7 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 90 anni;

Asl di Viterbo - 1 nuovo caso positivo. 10 pazienti sono guariti. 0 decessi. 2.420 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue l’attività di sorveglianza sanitaria al Comune di Celleno;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo. 5 pazienti sono guariti. 49 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim;

Zingaretti: "Arrivate prima 800mila mascherine"



Intanto la regione sembra aver superato gli ostacoli con la partita di 10 milioni di mascherine, ordinate dalla ditta Ecotech srl, che dovevano arrivare lo scorso 30 marzo. Le prime 800mila, finalmente, sono state consegnate. Nei prossimi giorni arriveranno le altre 6 milioni. Lo comunica in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Come abbiamo sempre detto non esisteva alcuna truffa. Da giorni cerchiamo di spiegarlo, si è trattato semplicemente di un ritardo nella consegna. Se la Regione avesse ascoltato alcuni esponenti del centrodestra che chiedevano il recupero immediato dell’anticipo, oggi nel Lazio sarebbero mancate 800mila mascherine da distribuire ai nostri operatori sanitari e nei prossimi giorni infermieri e medici avrebbero dovuto rinunciare a ben 7mln di mascherine".

"Invece, come è stato più volte spiegato, dopo le rassicurazioni dell’azienda e la polizza assicurativa sulla caparra, si è scelto responsabilmente di aspettare qualche giorno, certi che l’impegno sarebbe stato mantenuto, perché la priorità della Regione rimane la salute dei nostri operatori sanitari – aggiunge Zingaretti - Quindi, ci teniamo a ribadire, nessuna truffa ma solo una bufala che strumentalmente è stata utilizzata per infangare l’operato della Giunta regionale. Confermiamo tutte le azioni legali per il risarcimento del danno contro chi ha trasformato una normale vicenda amministrativa in un inesistente scandalo e contro l'ennesima campagna di bugie della destra contro l'amministrazione regionale".

