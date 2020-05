Coronavirus: 4294 casi positivi nella regione Lazio, al via il servizio “San Camillo risponde”

I dati sul contagio ci confortano. Sono frutto delle scelte di contenimento di queste settimane e dello sforzo di tutti i cittadini nel rispetto delle regole. Dobbiamo tenere alta la guardia e nei prossimi giorni vedremo che effetti hanno avuto le aperture del 4 maggio”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in relazione ai dati sui contagi da Coronavirus registrati nel territorio regionale lunedì 10 maggio. 25 nuovi positivi al Covid19, con un trend dello 0,3 per cento, il più basso dall’inizio del lockdown.

Una curva dei contagiati discendente, anche se i dati indicano ancora dati preoccupanti. Sono infatti 4294 gli attuali casi positivi Covid19 nella Regione Lazio. Di cui 2945 sono in isolamento domiciliare, 1266 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 83 sono ricoverati in terapia intensiva. A questi si sono aggiunti cinque nuovi decessi, per un totale di 562 dall’inizio del contagio.

Al via i test sierologici

Intanto sono iniziati i teste sierologici su tutti gli operatori sanitari (al via i primi 5 mila), compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti e le Forze dell’Ordine. I primi 250 test al Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma dove nella mattinata del 10 maggio si sono registrati due casi di sieroprevalenza (0.8%) e sono stati sottoposti subito a tampone.

Tamponi al Comando Generale della Finanza

Sottoposti a tampone i due finanzieri del Comando Generale sono poi risultati negativi. “Ho appena avuto notizia dall’Istituto Spallanzani che i due finanzieri del Comando generale con sieroprevalenza sono poi risultati negativi al tampone che è stato immediatamente eseguito - le parole dell’Assessore regionale Alessio D’Amato - . Questo conferma che non vi è attività virale in corso, ma che i due militari sono venuti a contatto con il virus".

Consulenza telefonica “San Camillo risponde”

Nel frattempo è stato attivato da questa mattina il servizio di consulenza telefonica ‘San Camillo Risponde’ per pazienti che hanno necessità di un contatto diretto con uno specialista. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 al numero 06.58703019. Sempre oggi, 12 maggio, attivato il primo modulo da 12 posti letto della RSA di Albano. “Una struttura molto importante che a regime avrà 50 posti letto - le parole di D’Amato -. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registrano zero casi nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 5, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.334 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati quasi 182 mila”.

App LazioDrCovid

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 93 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.600 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 30.700 mascherine chirurgiche, 16.100 maschere FFP2, 1.400 maschere FFP3, 3.150 tute idrorepellenti, 1.900 camici impermeabili, 32.700 guanti.

Dati sul contagio

A commentare i dati, come detto, il Governatore del Lazio Nicola Zingaretti: “In queste ore siamo inoltre al lavoro per aprire molti esercizi commerciali dal 18 maggio, mettendo la sicurezza al primo posto. Ci stiamo confrontando con tutte le categorie per condividere le misure appropriate alla nuova fase, per garantire il massimo della sicurezza nel consumo dei prodotti commerciali e artigianali e nella ripresa delle attività sportive. Ripartire sicuri è l’obiettivo per cui tutti dobbiamo essere impegnati”.

“Per questa ragione ho scritto anche ai Ministri della Repubblica invitandoli ad adottare nelle proprie sedi la misurazione della temperatura in tutti gli uffici pubblici, iniziative di mobility management e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti mediante test seriologici. Misure che integrate con quelle già esistenti, potranno contribuire a ridurre il rischio di contagio in particolare sul territorio romano. Faccio inoltre un appello ai Sindaci - conclude Zingaretti - per approvare al più presto regolamenti e delibere per favorire e semplificare al massimo l’ampliamento dell’occupazione del suolo pubblico all’esterno degli Esercizi come bar e ristoranti”.

