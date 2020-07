Coronavirus: sono 920 i positivi nel Lazio. Dodici dei nuovi casi provenienti dall'estero

Sono 920 gli attuali casi positivi al Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 709 sono in isolamento domiciliare, 198 sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. 844 sono i pazienti deceduti e 6530 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8294 casi.

Gli aggiornamenti di sabato 11 luglio dalle Asl territoriali indicano dodici nuovi positivi al Coronavirus a Roma città, sei in provincia ed uno a Latina. Rieti si conferma per il quarto giorno consecutivo Covid Free, mentre a Frosinone rimane un solo caso in isolamento. Si registrano zero decessi nelle ultime 24h.

Dei nuovi casi 2/3 sono quelli di importazione (12). Di questi casi di importazione 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Due altri casi provenienti da India, uno dall’Ungheria e uno dall’Egitto.

"La situazione è sotto controllo ma non bisogna abbassare la guardia - il commento dell'Assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato -. La diffusione è moderata frutto perlopiù di casi di importazione. La comunità del Bangladesh sta collaborando attivamente e prosegue senza sosta l’attività ai drive-in per il contact tracing. Abbiamo aperto anche i drive-in del San Giovanni e piazzale Tosti".