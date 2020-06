Coronavirus, nel Lazio 7889 casi da inizio pandemia: sette nuovi contagi dal focolaio di Roma

Sono 2517 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio. Di cui 2151 sono in isolamento domiciliare, 320 sono ricoverati non in terapia intensiva, 46 sono ricoverati in terapia intensiva. 776 sono i pazienti deceduti e 4596 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7889 casi da inizio pandemia.

Numeri stabili (qui i dati dell'11 giugno), ma tuttavia c'è ancora da fare i conti con il focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma dove i contagi si sono ormai diffusi anche in altri comuni della regione con nove casi a Guidonia, Rieti e Latina.

"Nelle ultime ore abbiamo registrato 7 nuovi casi riferibili al focolaio della Pisana - sottolinea l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato - Il focolaio raggiunge così un totale di 77 casi positivi e tre decessi".

Da giovedì sono stati richiamati ai drive-in per effettuare i test sierologici i pazienti dimessi e i loro contatti stretti a partire dal 1° maggio. Sono risultati al momento tutti negativi i secondi tamponi effettuati ieri su tutti i pazienti e operatori del San Raffaele Pisana.

Cororonavirus: i dati dalle Asl a Roma e nel Lazio

Asl Roma 1 – 7 nuovi casi positivi di cui 3 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 3 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 20 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 1 nuovo caso positivo. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 1 nuovo caso positivo. 62 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina - 3 nuovi casi positivi di cui uno riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 0 decessi 54 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo - Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 6 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Cororonavirus: i dati dalle Aziende ospedaliere

Azienda Ospedaliero - Universitaria Sant’Andrea - 1 nuovo caso positivo. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo - 1 nuovo caso positivo. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni - Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 1 nuovo caso positivo riferibile al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana, sanificato il reparto e tutti gli altri operatori testati sono negativi. 27 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari;

Policlinico Gemelli - 1 nuovo caso positivo. 56 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 7 in terapia intensiva. 1 decesso: uomo di 80 anni con patologie pregresse ricoverato dal 4 maggio presso l’IRCCS San Raffaele Pisana e trasferito al Policlinico Gemelli il 5 giugno;

Policlinico Campus Bio-medico - 3 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Bio-medico, tutti e 3 in terapia intensiva. Una paziente di 88 anni guarita;

Coronavirus: le statistiche nel Lazio

Nel Lazio ad oggi dei casi finora confermati il 6% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 26% è in isolamento domiciliare e meno dell’1% è in terapia intensiva. I guariti sono il 58%. L'età mediana dei casi positivi è 57 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 47% sono di sesso maschile e il 53% di sesso femminile. I casi positivi sono così distribuiti: il 39,9% è residente a Roma città, il 31,8% nella Provincia, l’8,4% a Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 5,8% a Viterbo e il 7,5% a Latina. L’1,5% proviene da fuori Regione.

A Roma chiuso locale: violate norme anti Covid

Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto e al contenimento del diffondersi del virus Covid - 19, la polizia ha effettuato controlli mirati in vari quartieri della capitale e del litorale laziale.

In questo frangente, gli agenti hanno accertato che un noto ristorante sull’Appia esercitava la sua attività in violazione dei protocolli regionali e aveva trasformato il suo locale in una vera e propria discoteca. Nell’esercizio erano presenti 250 persone delle quali la metà stava ballando accalcata, sprovvista di mascherine e senza rispettare il distanziamento. Sanzionato il gestore e chiuso il ristorante per 4 giorni.

