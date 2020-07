Coronavirus, i casi dal Bangladesh fanno salire il valore RT a 1.13. 901 i casi positivi nel Lazio

Sono 901 gli attuali casi positivi al Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 691 sono in isolamento domiciliare, 197 sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. 844 sono i pazienti deceduti e 6530 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8275 casi. A far salire la conta i positivi al Covid19 relativi agli arrivi nella Capitale dal Bangladesh, 110 alla giornata di venerdì 10 luglio con un inevitabile aumento del valore RT a 1.13.

Come comunicato dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato si tratta comunque di un "livello di rischio moderato, mentre è buono il punteggio raggiunto dal contact tracing".

Stop ai voli da 13 Paesi

Allarme dai Paesi extraeuropei che ha portato il Ministro della Salute, Roberto Speranza ad imporre, dopo il Bangladesh, il divieto di "ingresso e transito" per chi nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o è transitato in uno di questi 13 Stati: Armenia, Bahrein, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. E appunto in Bangladesh.

Per tutti gli altri Paesi extra Ue ed extra Schengen resta l'obbligo di quarantena. L'obiettivo ora è scongiurare i casi importati dall'estero, come è accaduto a Roma. "L'epidemia a livello globale è nella fase più acuta. Non possiamo vanificare i nostri sacrifici fatti negli ultimi mesi", ha spiegato Speranza.

Coronavirus a Roma e nel Lazio il 10 luglio 2020

Nel complesso alla giornata di venerdì sono stati 12 i nuovi casi di coronavirus a Roma, 23 in totale nel Lazio. Dei nuovi casi sono 11 quelli di importazione e di questi 8 hanno un link con voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Un altro caso proviene dal Nicaragua e due casi sono di rientro da Milano.

Il valore di contagio Rt

Ad essere monitorata dunque la questione relativa ai casi di importazione che ha fatto salire nuovamente l'indice Rt, ossia l'indicatore di contagio, sopra a 1, soglia di allarme. "Ci aspettavamo nella valutazione settimanale un valore RT ancora di poco superiore a 1 a causa dei focolai di importazione e così è stato. Per quanto riguarda la valutazione settimanale registriamo un valore RT a 1.13. Un livello di rischio moderato, mentre è buono il punteggio raggiunto dal contact tracing".