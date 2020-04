Coronavirus: a Roma e nel Lazio dati confortanti, ma guardia alta per Pasqua e Pasquetta

Una curva sotto controllo con numeri che 10 giorni fa avrebbero fatto gridare al successo. Vigilia di Pasqua e Pasquetta con l'emergenza Coronavirus a Roma e nel Lazio sotto controllo, ma una guardia alta per non vanificare gli sforzi fatti sinora. Ieri 154 i casi di positività e un trend al 3,5%. Aumenta la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.611) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.792) oggi circa 4 mila unità.

Sempre ieri a Roma città 35 i nuovi positivi al coronavirus. Altri 51, invece, nella provincia della Capitale mentre nelle altre città del Lazio, nelle ultime 24 ore, sono 68 i nuovi contagiati dal Covid-19.

"Bisogna ora mantenere alta l’attenzione per le giornate di Pasqua e Pasquetta", ha fatto sapere ieri l'assessore alla sanità D'Amato. "Nella Asl di Viterbo registriamo una criticità presso la casa di riposo nel Comune di Celleno". E proprio per questo in serata è arrivata l'ordinanza che vieta la mobilità da e per il Comune, istituendo di fatto la quarta zona rossa nel Lazio. “Siamo vicini agli abitanti di Celleno che non sono certo degli ‘untori’ e che dovranno sostenere questa ulteriore limitazione per la salvaguardia della salute pubblica e per il contrasto all’epidemia”, ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. [QUI LA NOTIZIA COMPLETA]

I dati Asl di Roma e del Lazio del 10 aprile

Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. 1709 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta procedendo alla sanificazione della RSA Don Gnocchi

Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1521 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Tutti i tamponi finora eseguiti a Rebibbia sono negativi. I casi positivi del Selam Palace sono stati posti in isolamento domiciliare

Asl Roma 3: 18 nuovi casi positivi la maggior parte riferibili al cluster della casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia. I casi positivi si stanno trasferendo all’Ospedale Grassi di Ostia. 1846 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 4: 7 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 3 decessi: un uomo di 68, un uomo di 82 anni e una donna di 75 anni, tutti con gravi patologie pregresse. 1975 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Roma 5: 19 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito, il primo al Covid Hospital di Palestrina: un uomo di 57 anni entrato il 15 Marzo con polmonite covid, affetto da cardiopatia ischemica e diabete di tipo 2. Ha effettuato ossigenoterapia con casco Cpap. Torna a casa accompagnato dalla moglie. 2 pazienti sono deceduti. 2190 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i trasferimenti dei pazienti positivi del Nomentana Hospital presso strutture di RSA Covid o ospedaliere a seconda delle disposizioni mediche

Asl Roma 6: 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 86, entrambi con patologie pregresse. 1043 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attenzionata la casa di riposo di Albano, Villa Nina di Frattocchie, San Raffaele di Rocca di Papa e Ini di Grottaferrata

Asl Frosinone: 12 nuovi casi positivi, tra cui il direttore generale della Asl. 2 pazienti sono guariti. 323 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo del territorio

Asl Latina: 10 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 2 pazienti sono guariti. 4477 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Rieti: 13 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti, due di Cantalupo e uno di Rieti. 2 decessi: una donna di 89 anni e una donna di 86 entrambe con gravi patologie pregresse. 43 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Viterbo: 33 nuovi casi positivi di cui **31 riferibili al cluster della casa di riposo Villa Noemi di Celleno**. 12 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 78 anni con precedenti patologie. 2397 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Su Celleno si stanno valutando ulteriori misure

