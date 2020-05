Coronavirus, 7133 casi nel Lazio da inizio epidemia: trend di nuovi contagi allo 0.6%

Sono 7133 i casi di coronavirus nel Lazio da inizio epidemia. Di questi sono 4345 gli attuali casi positivi, 553 sono i pazienti deceduti e 2235 le persone guarite. Numeri che confermano come la curva dei nuovi contagi sia sotto l'1%, più precisamente allo 0,6%.

Nello specifico, a Roma città nelle ultime 24 ore sono stati 27 i nuovi casi (i dati del 9 maggio). Il dato più alto si registra nella Asl Roma 1 con 16 nuovi pazienti. Bene, invece, la Asl Rm3 che comprende anche il comune di Fiumicino con appena due nuovi casi.

Nel frattempo proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. "Saremo molto severi, fino in alcuni casi alla revoca dell'accreditamento", ha aggiunto l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato.

"Chi ha tradito gli anziani non può stare nel servizio sanitario regionale"

"Chi ha tradito gli anziani non può stare nel servizio sanitario regionale". D'Amato su questo punto è chiaro. "Durante l'emergenza coronavirus sono state monitorate oltre 600 Rsa con ispezioni in loco per la verifica degli adempimenti prescrittivi dati già nel febbraio scorso dalla Regione".

"Dove ci sono situazioni di criticità vengono svolti audit per verificare la piena applicazione delle indicazioni regionali date - spiega - E lì dove emergono situazioni serie e gravi si è proceduto anche a interi svuotamenti di strutture che non corrispondevano agli adempimenti indicati, e a segnalare all'autorità competente eventuali irregolarità".

Coronavirus: gli ultimi dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 16 nuovi casi positivi. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la Casa della Salute di Via Clauzetto e 1 presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni

Asl Roma 2: 9 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 95 anni con patologie pregresse. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Policlinico Campus Biomedico e 1 presso la Casa della Salute Santa Caterina della Rosa

Asl Roma 3: 2 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso la direzione generale di Casal Bernocchi e 1 presso l’ex presidio del Forlanini

Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 159 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Civitavecchia e 1 presso l’Ospedale di Bracciano

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 59 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso il Centro Agroalimentre di Guidonia e 1 a Colleferro, Via degli Esplosivi

Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 68 anni con precedenti patologie. 85 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da martedì 12 Maggio operativi i primi due moduli della RSA pubblica di Albano per 27 posti letto. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale dei Castelli

Asl Latina: 2 nuovi casi positivi. 2 decessi: 2 uomini ultraottantenni con gravi patologie pregresse. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale Goretti di Latina e 1 a Gaeta, Piazza di Liegro

Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Saranno operative 2 postazioni di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza: 1 presso l’Ospedale di Cassino e 1 presso l’Ospedale di Sora

Asl Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso l’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 1 persona è uscita dalla sorveglianza domiciliare. Sarà operativa 1 postazione di tampone drive in per indagine di sieroprevalenza presso Piazzale Istituto D’Arte di Rieti

Al via indagine dei test sierologici

"Il più importante test sulla sieroprevalenza in Italia parte lunedì. Saranno coinvolte 300.000 persone e ci aspettiamo i primi risultati intorno al 25 maggio". E' con le parole dell'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, intervenuto dall'ospedale Spallanzani di Roma in una conferenza stampa in diretta insieme al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che prende finalmente forma, con la spiegazione dei dettagli, la grande campagna epidemiologica annunciata da qualche giorno per il Lazio.

"Il test - ha spiegato D'Amato - si basa su presupposti scientifici validati allo Spallanzani ed e' rivolto ai soggetti maggiormente esposti nella battaglia al coronavirus. Quindi penso agli operatori sanitari, i medici di medicina generale, i pediatri, gli specialisti, i farmacisti e gli operatori delle strutture private accreditate. E poi i soggetti che all'interno delle nostre strutture forniscono servizi o pulizia. Ed ancora: gli operatori delle Rsa, che da soli contano oltre 100.000 persone e gli operatori di Forze dell'ordine, Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito-Strade sicure, Polizia penitenziaria, Guardia costiera e polizie locali e provinciali per un totale di 60.000 operatori".

