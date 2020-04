Coronavirus, a Roma risale il numero di nuovi contagiati. Negativi i 75 tamponi fatti a Rebibbia

Torna a salire la conta dei nuovi positivi al coronavirus a Roma città. Nelle 24 ore tre l'8 e il 9 aprile, in tutto il Lazio, i nuovi contagiati dal Covid-19 sono stati 163.

"Registriamo un trend in leggera salita al 3,8% - ha sottolineato l'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato - mentre continua l'inversione di tendenza, circa 2 mila in più,tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (14.748) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.6184)".

"Proseguono i controlli a tappeto nelle case di cura e le RSA su tutto il territorio con report che vengono inviati ai Carabinieri del NAS per le verifiche di competenza. Al primo tampone sono risultati negativi gli ex ospiti della casa di riposo di Nerola e ora si attende l’esito del secondo tampone. Sono in trasferimento tutti i pazienti positivi COVID presenti nella struttura del Nomentana Hospital", ha spiegato D'Amato.

Coronavirus, i nuovi casi positivi a Roma e provincia

Nella Capitale, compreso il territorio di Fiumicino, sono 46 i nuovi contagiati contro i 31 del giorno precedente. A far alzare il dato è la Asl Roma 2 dove 19 nuovi casi positivi, 16 sono riferibili al Selam Palace.

Anche nella provincia di Roma il numero di nuovi casi di Covid-19 è in aumento 82 contro i 45 di mercoledì, quasi il doppio. Complice, secondo la Regione, in un problema alla Asl Roma 6: qui sono 43 i nuovi positivi. "Il numero elevato è attribuibile ad un ritardo di notifica dei tamponi nei giorni precedenti".

Coronavirus, i dati Asl di Roma e del Lazio del 9 aprile

Asl Roma 1: 13 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 1625 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 20 pazienti ricoverati al San Filippo Neri. 9 strutture per anziani del territorio controllate

Asl Roma 2: 19 nuovi casi positivi di cui 16 riferibili al Selam Palace, che sono stati posti in isolamento in strutture dedicati. 8 pazienti sono guariti. 15 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 8 strutture per anziani del territorio sono state controllate. Ricoverata all’Istituto Spallanzani una donna positiva proveniente da Rebibbia: in corso indagine epidemiologica e tamponi ai contatti stretti

Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 1774 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nella casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia e in altre 2 strutture per anziani del territorio

Asl Roma 4: 14 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 1913 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa di rimpatrio per 265 crocieristi. 7 strutture per anziani del territorio controllate

Asl Roma 5: 25 nuovi casi positivi. 9 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 71 anni a Tivoli. 2080 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 20 strutture per anziani del territorio sono state controllate. Nomentana Hospital: 25 di Nerola negativi al primo tampone; in attesa del secondo per la notifica di guarigione; disposto il trasferimento dei casi positivi della struttura presso strutture di RSA Covid o ospedaliere a secondo delle disposizioni mediche

Asl Roma 6: 43 nuovi casi positivi: il numero elevato è attribuibile ad un ritardo di notifica dei tamponi nei giorni precedenti. 4 decessi: un uomo di 77 anni, un uomo di 76 anni, un uomo di 66 anni e una donna di 78 anni, tutti con pregresse patologie. 3 pazienti sono guariti. 90 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attenzionata la RSA di Marino dove si stanno eseguendo i tamponi

Asl Frosinone: 5 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 322 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Eseguiti i controlli su 3 RSA del territorio

Asl Latina: 10 nuovi casi positivi tutti in isolamento domiciliare. 5 pazienti sono guariti. 4454 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 5 strutture per anziani sono state controllate

Asl Rieti: 8 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 96 anni con precedenti patologie. 2 pazienti sono guariti. 90 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

Asl Viterbo: 12 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 96 ore. 10 pazienti sono guariti. 2385 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata una casa di riposo di Celleno: si stanno eseguendo i tamponi. 5 strutture per anziani del territorio sono state controllate

Coronavirus, 75 tamponi al carcere di Rebibbia

Nel tardo pomeriggio del 9 aprile, la Direzione generale della Asl Roma 2 ha reso noto che i 75 tamponi eseguiti ai contatti stretti della donna di Rebibbia ricoverata allo Spallanzani sono risultati tutti negativi. "Una buona notizia per l’indagine epidemiologica in corso", ha commentato D'Amato.

Coronavirus: accordo per consegna farmaci a domicilio per 3.000 pazienti cronici

La Regione Lazio ha stipulato un accordo con l’azienda farmaceutica Amgen Italia per garantire la consegna gratuita dei propri farmaci, in questo periodo di emergenza sanitaria, a circa 3.000 pazienti affetti da patologie croniche, autoimmuni e cardiovascolari. Con l’intesa tra Regione Lazio e Amgen, che si occuperà direttamente della consegna di propri medicinali, i pazienti residenti nel Lazio che beneficeranno di questo importante servizio non dovranno più recarsi presso le farmacie ospedaliere per ritirare i medicinali di cui hanno periodicamente bisogno.

Coronavirus a Fiumicino: equipaggi rientrati in Russia

Alle 17.30 di giovedì sono partiti tutti i membri dell'equipaggio della nave di Costa Crociera ospiti dell'Hotel Mercure. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino: "L'aereo che li riporta in Russia è partito dall'aeroporto Leonardo Da Vinci. Si chiude così la seconda delle tre vicende che hanno interessato la nostra città. Già nei giorni scorsi erano partiti gli ospiti indonesiani dell'ex Golden Tulip".

"Tutte le persone positive, di tutti e tre gli equipaggi - precisa Montino -, sono già da qualche giorno state trasferite in strutture sanitarie dove stanno ricevendo tutte le cure necessarie. Restano al B&B Hotel di Parco Leonardo i cittadini indonesiani del primo equipaggio arrivato in città- conclude il sindaco – e negativi al tampone. Al momento sappiamo che un aereo li aspetta sabato mattina. Speriamo che non ci siano ulteriori intoppi e che questa vicenda si chiuda definitivamente prima di Pasqua".

Nicola Zingaretti all'ospedale Bambin Gesù

Giovedì mattina il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti accompagnato dall’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato ha visitato l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù presso la sede del COVID Center di Palidoro.

Finora sono stati gestiti oltre 1.100 casi sospetti con circa 30 ricoveri Covid, tra bimbi e genitori. L'impegno dell'Ospedale è stato anche quello di non separare i nuclei familiari.

L'accesso avviene attraverso la tenda pre-triage posta accanto al Pronto Soccorso di Palidoro. Una tenda simile è posta anche davanti al Pronto soccorso del Gianicolo, per intercettare eventuali casi sospetti non accompagnati dal 118.

Le altre notizie

Coronavirus: morto dipendente Ama

Castelli Romani: a Pasqua chiusi tutti i parchi comunali

A Frascati mascherine monouso obbligatorie nei supermercati

A Campagnano 5 casi di coronavirus in una Rsa

La Pasqua dei bambini al tempo del coronavirus

E' bufera sugli stipendi Ama

Detenuta positiva a Rebibbia

A Termini scattano i controlli per la temperatura

Al deposito Atac arrivare 10mila mascherine

Supermercati chiusi a Pasqua e Pasquetta

E' morto Aulo Mechelli, responsabile dell'ufficio anagrafe e padre della nostra giornalista Sara

Video: la zona rossa intorno al Selam Palace

Task force: più controlli a Termini e Tiburtina

Coronavirus: la truffa dei falsi sms dall'Inps

Il fisico Sestili: "Numeri in calo ma ancora troppi contagiati. Riaprire ora è impensabile"

X Municipio diventa centrale di stoccaggio: viveri distribuiti alle famiglie bisognose

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Esodo dei romani verso le case al mare

Articolo aggiornato alle 8:40 del 10 aprile