Coronavirus, nel Lazio attualmente positive 4468 persone. Da inizio emergenza 447 morti

Una curva dei contagi stabilmente sotto i 100 nuovi casi ormai da giorni, il secondo record in due giorni per quanto riguarda i guariti e, purtroppo, un dato di decessi nelle Rsa che resta pesante. L'emergenza sanitaria da Coronavirus nel Lazio entra in un nuovo mese con queste prospettive. I casi attualmente positivi sono 4468. 6616 i casi totali: 1707 sono i guariti, 447 i decessi.

I dati di ieri

Ieri si è registrato per il secondo giorno consecutivo un dato record per i guariti che sono stati 128 nelle ultime 24h maggiore rispetto ai nuovi casi positivi che sono stati 71 nelle ultime 24 ore. Il trendo è al 1%. Quaranta i nuovi casi di coronavirus a Roma città, sui 71 complessivi in tutto il Lazio. Nello specifico, dalla Asl Roma 1, ci sono 15 nuovi casi positivi di cui 5 riferibili al cluster dell'Ateneo Salesiano. Mentre sono 20, ossia la metà dei nuovi casi registrati in tutta la città, quelli nella Asl Roma 2. In provincia balza ancora all'occhio il dato dalla Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi e 4 decessi, una donna di 97 anni proveniente da Villa delle Querce, un uomo 82 anni, una donna di 89 anni e una donna di 92 anni proveniente dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa.

Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 8 nuovi casi positivi nelle ultime 24h.



Test sierologici, al via nel Lazio per 300mila tra medici e forze dell'ordine

I test sierologici, quelli per individuare gli anticorpi al coronavirus e mappare la reale diffusione del contagio, partiranno da maggio. La regione Lazio li effettuerà su un campione di 300mila persone, tra personale sanitario e forze dell'ordine. E i primi risultati arriveranno nella seconda metà del mese.

"Per il 20 maggio avremo alcune indicazioni in termini percentuali sulla circolazione del virus" ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, nel corso della sua audizione nella commissione competente della Pisana. "La gara per l'acquisizione dei kit è terminata ieri, gli uffici della centrale acquisiti stanno predisponendo gli atti per aggiudicazione della gara - ha aggiunto - è stato dato mandato alle singole Asl e aziende ospedaliere di presentarci piano per il prelievo venoso a tutti operatori servizio sanitario". [LEGGI TUTTA LA NOTIZIA]

Vaccino Antinfluenzale: "Occorre piano nazionale per garantire le scorte"

"La prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale sarà determinante a causa della sovrapposizione dei sintomi con il COVID-19. Occorre partire per tempo e va raccolto l’appello del presidente di Farmindustria circa l'esigenza di avere con tempestività le scorte. Il Lazio con l'obbligatorietà vaccinale agli operatori sanitari e agli ultra 65 anni ha già attivato tutte le procedure ed ha già bandito la gara, ma sarebbe molto utile una strategia nazionale per garantire glia approvvigionamenti. Bisogna agire per tempo evitando che in autunno si determini una crisi molto seria", dichiara in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Coronavirus, Roma dona materiale medico all’Ospedale Spallanzani

La sindaca di Roma Virginia Raggi domani si recherà all’ospedale Spallanzani per donare un ventilatore polmonare, altro materiale sanitario e presidi di protezione al personale impegnato nella lotta contro il Coronavirus.

"Roma Capitale è grata ai tanti operatori che, da circa due mesi, combattono in prima linea contro il coronavirus - dichiara la sindaca Raggi - Con questo gesto vogliamo dimostrare la nostra vicinanza prima di tutto alle tante famiglie che stanno soffrendo e, in secondo luogo, ai medici e agli infermieri che li assistono", ha concluso.