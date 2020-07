Coronavirus: 836 gli attuali positivi nel Lazio, trend in calo nei capoluoghi di provincia con zero casi

Cinque nuovi casi a di Coronavirus a Roma città e nei Comuni della provincia con un trend in calo nei capoluoghi regionali con zero casi. Secondo l'ultimo bollettino diramato da Salute Lazio, sono 836 i casi positivi Covid19 nel territorio regionale alla giornata di martedì 30 giugno. Di questi 634 sono in isolamento domiciliare, 189 sono ricoverati non in terapia intensiva, 13 sono ricoverati in terapia intensiva. 837 sono invece i pazienti deceduti e 6437 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8110 casi.

Nel dettaglio sono stati due i nuovi casi al Sars-Cov2 a Roma città e tre quelli nei Comuni della provincia. Sotto controllo il focolaio di Fiumicino, dove è emerso un nuovo caso familiare di un dipendente di un bistrot già positivo e posto in isolamente. Altri due sono invece stati registrati a Civitavecchia, un paziente in fase di pre-ospedalizzazione ed un operatore socio sanitario (OSS).

Screening sierologici Avvocati Foro di Roma

Proprio oggi (1 luglio) alle 9.00 in piazza Cavour al via l'attività di screening sierologico covid19 a favore degli Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti al Foro di Roma. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione fra Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Cassa Forense e che vedrà fino al 17 luglio il completamento di uno screening di massa degli Avvocati della Capitale.

Alla cerimonia di apertura, dalle 9.00 alle ore 9.45, sono attesi fra gli altri il Vice Ministro della Salute, Sen. Pierpaolo Sileri, il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Capitale, On. Virginia Raggi.

Il test, eseguito dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, è gratuito per gli Avvocati, e consente di avere in tempo reale una risposta su una possibile esposizione.

La prenotazione avviene sul sito dell'Ordine Forense romano e già per i primi tre giorni ha registrato il tutto esaurito con circa 700 iscritti.

L’esame non comporta alcun rischio per chi vi si sottopone, richiede meno di cinque minuti e potrà essere effettuato nelle postazioni mobili (camper) poste nelle aree strategiche della Giustizia romana: in Via Lepanto (ingresso Tribunale Civile), Piazzale Clodio (ingresso Tribunale Penale) e Piazza Cavour (davanti alla Corte di Cassazione).

In caso di esito “positivo”, è prevista l’esecuzione del successivo test sierologico, mediante prelievo venoso e, laddove anche questo secondo esame dovesse risultare “positivo”, sarà eseguito il tampone naso/orofaringeo. Anche questi esami saranno gratuiti. In caso di positività al tampone gli Avvocati potranno accedere immediatamente alla tutela ed alle prestazioni previste dalla Polizza Sanitaria di Unisalute, sottoscritta da Cassa Forense a favore di tutti gli iscritti.

"La famiglia forense romana è pronta per Ripartire in Sicurezza grazie a questo strumento messo a disposizione dei colleghi dall' Ordine di Roma e da Cassa Forense - spiega il Presidente del Coa Antonino Galletti - un progetto che assume un particolare rilievo vista la concomitanza con la riapertura degli Uffici Giudiziari, decisa dal Ministro della Giustizia per il 1 luglio".

Per l’Ordine degli Avvocati di Roma, per Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e per la Fondazione Policlinico A. Gemelli prenderanno parte alla cerimonia il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti, il Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Avv. Nunzio Luciano e il Direttore Generale della Fondazione Policlinico A. Gemelli, Prof. Marco Elefanti, oltre al coordinatore medico-scientifico del progetto “Ripartiamo in Sicurezza” della Fondazione Policlinico A. Gemelli, Prof. Francesco Landi.