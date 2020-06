Coronavirus: 2983 i positivi nel Lazio, continua a crescere il numero dei guariti

Otto nuovi casi nel Lazio, con un aumento costante del numero dei guariti da Coronavirus. In attesa del 3 giugno, quando non sarà più in vigore il limite del confine regionale per gli spostamenti, in quest’ultima domenica prima del via libera per muoversi sul territorio nazionale sono stati cinque i nuovi positivi al Covid19 a Roma città con un aumento di 3 persone rispetto alla giornata di sabato quando si è registrato il dato più basso dall’inizio emergenza.

In particolare alla giornata di domenica 31 maggio sono 2983 i casi positivi Covid19 nella Regione Lazio. Di cui 2196 sono in isolamento domiciliare, 730 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 57 sono ricoverati in terapia intensiva. 735 sono i pazienti deceduti e 4010 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 7728 casi.

“Continuano a crescere i guariti che sono stati 78 nelle ultime 24h - le parole dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato -. A Roma città si registrano otto nuovi casi. Grande la preoccupazione per stazioni e aeroporti come della Termini, Fiumicino e Ciampino. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine. Prosegue l’attività ai drive-in per i tamponi ed è stato potenziato il ‘contact tracing’ con una riunione operativa ogni giorno con le Asl sui tracciamenti. I decessi sono stati 7 nelle ultime 24h mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.010 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 256 mila”.

Assistenza medica al Colosseo

In attesa della Fase 3 è stato attivato oggi a piazzale del Colosseo un servizio di assistenza medica della ASL Roma 1 a coloro che risultano febbrili al controllo con i termoscanner agli accessi. Oltre al Personale del Parco del Colosseo sarà garantita l’assistenza anche del personale medico e infermieristico dalla ASL dotata di un camper mobile.

Dimezzate le vendite di vino

Ma se le notizie sul fronte sanitario lasciano ben sperare, gli effetti della pandemia sull’economia continuano a farsi sentire. Come denuncia Coldiretti, nel Lazio sono dimezzate le vendite vendite del vino a causa degli effetti dell’emergenza sanitaria, che ha portato per oltre due mesi alla chiusura forzata di ristoranti, hotel, bar e pub, per arginare la pandemia. Un taglio che potrebbe aggirarsi intorno al 50% del valore delle vendite. A lanciare l’allarme è Coldiretti Lazio, sulla base delle previsione dell’OIV, Organizzazione mondiale della vite e del vino.

“E’ necessario trovare – dice il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri - risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, per finanziare ogni utile strumento per la riduzione delle giacenze e per il contenimento della produzione di vino proveniente dalla prossima vendemmia. Tra le proposte che abbiamo formulato, c’è anche quella dell’Iva agevolata e un credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi Covid -19”.

