Coronavirus, cala trend dei contagi: per la prima volta è al 6%. D'Amato: "Un guarito ogni ora"

L'emergenza coronavirus a Roma e nel Lazio continua, ma i dati degli ultimi giorni fanno ben sperare. Nelle ultime 24 ore del mese di marzo sono stati registrati 181 nuovi casi di positività, ventisette in meno di sabato e con un trend in decrescita per la prima volta al 6 per cento.

Il numero totale dei pazienti che hanno contratto il Covid19 in tutta la regione salgono così a 3095. Meno di un terzo, ovvero 1127, sono quelli che sono ricoverati: di questi 173 richiedono il supporto respiratorio in terapia intensiva. I decessi purtroppo però aumentano: le morti notificate nelle ultime 24 ore sono state 12, che portano il conto complessivo a 162.

"Non bisogna però abbassare la guardia. - avverte l'assessore alla Sanità nel Lazio, Alessio D'Amato . Abbiamo però una continua crescita nel numero dei guariti che sale di 24 unità nelle ultime 24 h, uno ogni ora, arrivando a 291 totali. Nell'intero mese non è mai stata superata la soglia d'allerta sui casi attesi in pronto soccorso. La rete dell'emergenza sta funzionando".

Coronavirus, i dati delle Asl di Roma e del Lazio

Asl Roma 1: 16 nuovi casi positivi. 868 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 2: 20 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 7 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 3: 18 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1035 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 4: 20 nuovi casi positivi. 3 decessi: donna di 72 anni, donna di 84, donna di 83 anni tutti con patologie pregresse. 4 pazienti sono guariti.

Asl Roma 5: 25 nuovi casi positivi. 1316 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 210 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 3 decessi: uomo 81, donna 84, uomo 74 patologie pregresse.

Asl Latina: 12 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 59 anni.

Asl Viterbo: 23 nuovi casi positivi. 1250 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Frosinone: 18 nuovi casi positivi. 145 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Nessun nuovo caso positivo alla RSA San Raffaele di Cassino e alla casa di riposo Ini Città Bianca.

Asl Rieti: 12 nuovi casi positivi. 2 Decessi: una donna di 46 anni, un uomo di 70 anni, e uomo di 80 anni, tutti con patologie pregresse. 1 paziente è guarito. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Policlinico Umberto I: Deceduto un uomo 72 anni con patologie oncologiche preesistenti.

Policlinico Tor Vergata: Deceduto un uomo 88 anni con patologie preesistenti.

Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma si unirà al Courtyard by Marriott Rome Central Park, situato a pochi passi dal Presidio Columbus, seconda struttura ospedaliera dedicata ai degenti Covid-19, per accogliere i pazienti che ancora combattono con la malattia.

L'hotel metterà temporaneamente a disposizione 162 camere per accogliere i dimessi dal Policlinico che necessitino di un ulteriore periodo di isolamento e monitoraggio sanitario.

Il management della struttura romana, tra le prime a chiudere per allinearsi alle stringenti norme dettate dal Governo, fa sapere di essere grata di poter attivamente contribuire a un progetto di grande rilevanza sociale.

Isolato hotel a Fiumicino

"A seguito della comunicazione della Asl Rm3 e della Regione Lazio, d'accordo con la Prefettura, si è disposto l'isolamento dell'intera struttura Hotel B&B di Parco Leonardo". Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

"La misura si è resa necessaria per via della presenza di 73 persone di nazionalità indonesiana che, sbarcate da una nave da crociera Costa a Savona, avrebbero dovuto prendere un volo dall'aeroporto Leonardo Da Vinci per fare rientro in Indonesia - spiega il sindaco -. L'Indonesia, però, non ha autorizzato il rimpatrio e i 73 sono stati portati, con trasporto controllato e autorizzato dal Ministero dei Trasporti, nell'hotel di Parco Leonardo".

Castelli, tamponi a tappeto tanti positivi tra gli anziani

Secondo i dati di Salute Lazio, il 31 marzo sono risultati positivi al coronavirus altre 17 persone ai Castelli Romani. I tre deceduti, invece, sono due uomini di 81 e 74 anni ed una donna di 84 anni con patologie pregresse. Sono usciti dall'isolamento domiciliare fiduciario 210 persone. Inoltre, sono stati eseguiti centinaia di tamponi e si teme che il numero dei positivi possa ancora aumentare.

Nella residenza sanitaria assistenziale Villa Nina di Frattocchie i casi positivi sono saliti a 5, mentre in una residenza per anziani di Lariano sono affetti da coronavirus 8 ospiti. In tutta la città di Lariano quindi i casi totali sono 16 di cui tre ospedalizzati. Al comune sono arrivati ieri 112 mila euro concessi dal Governo e 53 mila euro dalla Regione Lazio per l'acquisto di generi di prima necessità per i più bisognosi.

Il comune di Rocca Priora ha invece deliberato lo stanziamento di 15 mila euro, come prima tranche, destinati alle famiglie in difficoltà. Ai fondi stanziati dal comune si aggiungono 87 mila euro di trasferimenti dal Governo e 48 mila euro trasferiti dalla Regione Lazio.

Positivo al Covid-19 il Cardinale Angelo De Donatis

Anche il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale della diocesi di Roma, dopo la manifestazione di alcuni sintomi, è stato sottoposto al tampone per il Covid-19 ed è risultato positivo. È stato ricoverato al Policlinico Universitario Fondazione Agostino Gemelli IRCCS. Ha la febbre, ma le sue condizioni generali sono buone, ed ha iniziato una terapia antivirale. I suoi più stretti collaboratori sono in autoisolamento in via preventiva.

"Sto vivendo anche io questa prova, sono sereno e fiducioso – dichiara il cardinale De Donatis – Mi affido al Signore e al sostegno della preghiera di tutti voi, carissimi fedeli della Chiesa di Roma. Vivo questo momento come un'occasione che la Provvidenza mi dona per condividere le sofferenze di tanti fratelli e sorelle. Offro la mia preghiera per loro, per tutta la comunità diocesana e per gli abitanti della città di Roma!".

3000 mascherine​ donate ad Aranova

"Un grazie enorme ad Eric Veron di Vailog che ha donato a questa Amministrazione ben 3000 mascherine che abbiamo scelto di consegnare alle farmacie comunali di Isola Sacra e Aranova". Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca che oggi ha consegnato le mascherine al dott. Marco Tortorici delle Farmacie Comunali.

"Le mascherine verranno poi distribuite dai volontari della Croce Rossa ad alcune categorie a rischio: gestanti, pazienti con patologie croniche documentate da esenzione riconosciuta dalla Asl, pazienti immunocompromessi, pazienti trapiantati e persone con più di 75 anni".

Pomezia​, la Croce Rossa distribuisce 88 pacchi alimentari​

88 pacchi alimentari sono stati distribuiti ai nuclei familiari in difficoltà seguiti dai servizi sociali di Pomezia. La distribuzione, gestita direttamente dal Comune, è stata possibile grazie alle donazioni di alcune aziende del territorio che hanno messo a disposizione locali per lo stoccaggio e generi alimentari.

"Voglio ringraziare innanzitutto la Croce Rossa di Pomezia per il grande lavoro che sta svolgendo in questi giorni – dichiara l'Assessore Miriam Delvecchio – E tutte le aziende del territorio che si sono messe al servizio della nostra comunità contribuendo al sostegno delle famiglie più in difficoltà".

Aggiornato alle 10:15 del 1 aprile 2020