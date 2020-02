Coronavirus, a Pratica di Mare gli italiani di ritorno da Wuhan. Stazionarie le condizioni dei turisti cinesi

Sono attesi domani, 3 febbraio, i circa 80 italiani che torneranno da Wuhan dopo che le autorità cinesi hanno deciso di blindare in entrata e in uscita la città da dove si è propagata l'epidemia di coronavirus. La maggior parte dei connazionali rientrerà lunedì in Italia con un aereo militare. Alcuni di loro tuttavia hanno scelto di rimanere a Wuhan, per non allontanarsi dai propri familiari cinesi.

Il rimpatrio degli italiani a Pratica Di Mare

Per chi torna, inizierà la seconda parte dell'odissea, la quarantena per assicurarsi che non ci sia la malattia in incubazione. "Nessuno di loro è stato al momento contagiato dal virus", ha assicurato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Il volo atterrerà nell'aeroporto militare di Pratica di Mare. Da saranno immediatamente trasferiti in una struttura per far partire il protocollo sanitario, un monitoraggio destinato con ogni probabilità a durare 14 giorni: ossia il periodo in cui si stima avvenga l'incubazione del coronavirus.

Il luogo preciso dove saranno fatti alloggiare non è stato ancora annunciato ufficialmente ma dovrebbe trattarsi di una caserma dentro il complesso della Cecchignola, alla periferia sud di Roma.

I pullman saranno scortati da polizia e carabinieri lungo un percorso che da Pratica di Mare seguirà via Pontina e quindi via Laurentina, fino alla Cecchignola. Chiusure al traffico solo al loro passaggio.

Stabili le condizioni dei turisti cinesi

Nel frattempo Roma vuole tornare alla tranquillità dopo l'allarme scoppiato per il coronavirus e i due casi accertati.

"Sono in continuo monitoraggio" da parte del personale dell'Istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani di Roma le condizioni cliniche dei due cittadini di nazionalità cinese provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test per il nuovo coronavirus e attualmente ricoverati allo Spallanzani.

"La donna di 65 anni, pur mantenendo condizioni cliniche discrete - si legge nel bollettino del 1 febbraio - ha presentato nella giornata odierna un episodio di nausea e vomito. L'uomo di 66 anni attualmente è in condizioni cliniche stazionarie, con un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale. Presenta febbre associata a tosse e astenia. La coppia è sottoposta a continui controlli e monitoraggio da parte dei sanitari", ribadisce l'Istituto nel bollettino medico del 1 febbraio.

Raggi: "Stop psicosi e allarmismi per il coronavirus"

Sono risultati negativi, invece, i test per l'operaio di Tivoli. "La situazione è di assoluta tranquillità. Cerchiamo di non esasperare situazioni che esasperate non sono" ha detto dal canto suo il prefetto di Roma Gerarda Pantalone, mentre con un tweet del sindaco di Roma Virginia Raggi stigmatizza il cartello comparso nella Capitale in un bar a Fontana di Trevi che vieta(va) l'ingresso a chi arriva dalla Cina: "Stop psicosi e allarmismi. Ascoltiamo solo indicazioni e pareri delle autorità sanitarie".