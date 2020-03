Coronavirus, 33enne del Quarticciolo morto allo Spallanzani: disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a determinare le esatte cause del decesso del 33enne del Montenegro morto all'ospedale Spallanzani di Roma, nella notte tra il 24 ed il 25 marzo. Il ragazzo, residente in una palazzina popolare del Quarticciolo, è il più giovane del Lazio morto a causa del coronavirus.

Solamente dopo l'esame medico legale si capirà se il giovane sia morto "con" o "per" il Covid-19. Di certo c'è che, secondo quanto ricostruito, il 33enne era arrivato allo Spallanzani lo scorso 11 marzo, in gravi condizioni e con una crisi respiratoria già in atto.

Subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva, le sue condizioni di salute sono poi peggiorate. Lascia una moglie e tre figli. I suoi cari, come da prassi in queste circostanze, sono stati messi in isolamento mentre resta da chiarire quali tipi di contatti abbia avuto, anche con altri parenti e conoscenti che vivono nel campo nomadi di via Salviati dove risiedono decine di nuclei familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un dramma, quello del 33enne del Montenegro, che riporta alla mente un'altra giovane vittima, Emanuele, il 35enne di Cave morto a Tor Vergata a causa del Covid-19.