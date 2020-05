Coronavirus, nessun effetto a Roma sulla media dei morti: -9,4% rispetto al quinquennio precedente

A marzo 2020 si è registrato in Italia il 49,4% di decessi in più rispetto al mese di marzo 2019. Ma Roma, tra le aree a medio-bassa diffusione del coronavirus, la stessa cifra è negativa, con un -9,4% di decessi. È quanto rivela il Rapporto Istat sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità, redatto insieme all'Istituto Superiore di Sanità, su un campione di 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi).

La Capitale, nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 31 marzo 2020, ha fatto segnare un -9,4% rispetto alla mortalità media degli ultimi 5 anni: 3.757 morti quest'anno, 4.121 in media. In tutto il Lazio invece i decessi, nello stesso periodo, sono stati 5211, mentre la media nello stesso periodo dei cinque anni precedenti era di 5605.

Un dato che riflette la minore diffusione del contagio in generale nelle aree del centro sud, dove i decessi del mese di marzo 2020 sono mediamente inferiori dell'1,8% alla media del quinquennio precedente.

I dati nelle province più colpite

Diverse le cifre che si riscontrano invece a nord. Le province più colpite dall'epidemia riportano incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020 rispetto al marzo 2015-2019 a tre cifre: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%).

Considerando il mese di marzo, si spiega nel Rapporto, si osserva a livello medio nazionale una crescita del 49,4% dei decessi per il complesso delle cause. Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-19 riportato al Sistema di Sorveglianza integrata (20 febbraio) fino al 31 marzo, i decessi passano da 65.592 (media periodo 2015-2019) a 90.946, nel 2020. L'eccesso dei decessi è di 25.354 unità, di questi il 54% è costituito dai morti diagnosticati Covid-19 (13.710).

