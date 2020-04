VIDEO | Coronavirus, il Comune dona 15mila mascherine ai tassisti di Roma

"A Roma dall'inizio dell'emergenza coronavirus i tassisti continuano a garantire un servizio pubblico importante per la nostra città. A loro abbiamo voluto donare oltre 15mila mascherine", a dirlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Abbiamo ottenuto la piena disponibilità delle tre cooperative romane Pronto Taxi, 3570 e Samarcanda che a partire da oggi, si occuperanno della distribuzione, in modo da raggiungere ogni singolo operatore, anche i non iscritti. - sottolinea Raggi - Nelle ultime settimane il nostro impegno è stato massimo per ottenere queste mascherine, nonostante le difficoltà di reperimento su tutto il territorio nazionale. Un lavoro di squadra con l'assessore Pietro Calabrese, gli uffici capitolini e la Protezione civile".

"Ricordo che i tassisti sono stati tra i primi lavoratori a mettersi a disposizione della collettività, offrendosi di portare gratuitamente medici e operatori sanitari in ospedale e trasportando farmaci e spesa a casa delle persone in difficoltà. Voglio ringraziarli ancora una volta. - conclude la sindaca - A loro abbiamo voluto regalare anche delle colombe pasquali, un piccolo pensiero per augurare loro una Pasqua serena, da passare con le proprie famiglie nella speranza che arriveranno presto giorni migliori. Stiamo dimostrando di essere una grande comunità. Uniti supereremo anche questo momento".