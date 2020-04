Coronavirus, Servizio Giardini a lavoro sulle strade: "Sanificati 2mila chilometri in una settimana"

Duemila chilometri di strade sanificate dal Servizio Giardini in una settimana, per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo riferisce il Campidoglio. "Le autobotti del Dipartimento Tutela Ambientale hanno irrorato oltre 1 milione di litri di soluzione igienizzante lungo le strade prospicienti luoghi particolarmente sensibili o frequentati come mercati rionali, farmacie, ospedali, commissariati e municipi".

"In particolare - prosegue la nota del Comune - per far fronte all'emergenza è partita la sanificazione delle aree antistanti i mercati rionali. Ad oggi, sono state lavate le strade su cui affacciano le decine di mercati giornalieri dei municipi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. E igienizzante le vie adiacenti 750 tra farmacie e sedi Asl dislocate nei municipi della Capitale, circa quaranta quelle situate ad Ostia e nelle altre zone del Municipio X.

"Nei giorni scorsi sono state lavate anche le vie limitrofe ai presidi ospedalieri dei Municipi I, II, V, VI, XI, XII e XIII. Tra questi San Camillo, Spallanzani, Vannini e Santo Spirito. Irrorate con igienizzante anche le consolari Cassia e Flaminia e le strade antistanti commissariati di Pubblica Sicurezza, caserme dei Carabinieri, sedi municipali e di Polizia Locale nei municipi VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV".

Le 7 autobotti del Servizio Giardini, con una capienza di 10mila litri ciascuna, effettuano il servizio con il sistema a pioggia che, rispetto ai sistemi a pressione, riduce il sollevamento di polveri e micro depositi.