Coronavirus, il direttore sanitario dello Spallanzani: "Roma in controtendenza rispetto l'Italia"

"A Roma, per quanto riguarda il coronavirus, siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia. I numeri per ora ci dicono questo. Molti pazienti in terapia intensiva stanno bene". Sono le parole di Francesco Vaia direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma in diretta SkyTg24.

Dichiarazioni che arrivano pochi dopo quelle di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), intervenuto sull'emergenza del Covid-19 a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1 che, dal canto suo, ha comunque voluto sottolineare come il virus stia già circolando nella Capitale.

Il dottor Vaia ha poi punto i fari su quello che sarà, nei prossimi giorni, lo Spallanzani: "Saremo un Covid-Hospital, dal curare tutte le malattie infettive accoglieremo i pazienti con Covid-19. E come abbiamo detto più volte usando l'ospedale in maniera flessibile dal punto di vista organizzativo abbiamo dato la possibilità di accogliere 222 posti letto per pazienti che dovessero essere Covid-19 positivi. Abbiamo poi aperto 5 posti di terapia intensiva in più rispetto ai 13 che avevamo. Il 20 marzo altri 6, così arriveremo a 24 posti letto in terapia intensiva e poi il 5 aprile altri 11 per arrivare a 35".

Quindi un messaggio anche dal punto di vista della sperimentazione sanitaria. "Stiamo sperimentando allo Spallanzani un farmaco, già usato per artrite reumatoide, insieme ad altri ospedali", ha concluso Vaia. Il farmaco è già stato somministrato a sei pazienti positivi e in terapia intensiva ricoverati a Napoli ed è risultato efficace nel trattamento della polmonite da coronavirus.

