VIDEO | As Roma dona mascherine e gel igienizzante a cittadini, vigili e personale Atac

Nel primo giorno della fase 2 le apette di Roma Cares sono tornate all'opera e hanno iniziato a distribuire mascherine, gel igienizzante e guanti ai cittadini delle periferie.

14 mila mascherine protettive sono state invece destinate alla Polizia Locale, all'Atac, all'Assessorato alle Politiche Sociali e a Zétema.



La Polizia Locale ha ricevuto più di 4 mila dispositivi di protezione individuale che verranno distribuiti agli agenti, impegnati ogni giorno a garantire il rispetto delle norme a salvaguardia della salute pubblica. Sono stati il CEO ed il vicepresidente della AS Roma, Guido Fienga e Mauro Baldissoni, a provvedere direttamente alla consegna del materiale ai rappresentanti di ciascun ente, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Siamo felici di questa grande iniziativa, un grande gesto di solidarietà per il quale voglio ringraziare, a nome di tutto il Corpo, i rappresentanti dell' As Roma, Roma Cares e tutte le persone impegnate in queste importanti azioni solidali", ha dichiarato il comandante dei vigili Antonio Di Maggio.