Coronavirus Roma, Raggi e Zingaretti: "Nessuna emergenza". Negli uffici dispenser con gel disinfettante

Nessuna emergenza, nessun caso autoctono, tre casi legati alla Cina di cui due guariti e uno sulla via della guarigione. Roma e il Lazio spengono il fuoco del Coronavirus senza abbassare la guardia, con misure di precauzione, ma senza nessuna quarantena e isteria. Una situazione fluida che vede schierate le forze sanitarie per la gestione della situazione, a partire dagli ospedali da campo per il pre ingresso nel pronto soccorso.

Il dato da cui partire è quello della negatività di tutti i test. "Tutti i test effettuati oggi presso l'istituto Spallanzani sono risultati negativi, compreso un caso proveniente dall'ospedale Sant'Andrea. Pertanto si conferma che ad oggi nel Lazio non vi sono casi autoctoni di Covid-19", dichiara l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato.

Anche per questo, chi attraverso i social, Nicola Zingaretti, chi in aula in Campidoglio, Virginia Raggi, gettano acqua sul fuoco dell'emergenza che a Roma emergenza non è. Virginia Raggi in aula Giulio Cesare: "Tutte le persone controllate allo Spallanzani in queste settimane sono state refertate come negative al coronavirus, quindi il presidente Zingaretti ha dichiarato che nella nostra regione non c'è un'emergenza coronavirus, e questo è un dato da diffondere anche per contrastare dichiarazioni e informazioni non ufficiali che diffondono solo allarme nella popolazione".

A farle eco c'è il presidente Nicola Zingaretti su facebook: "È importante tenere alta la vigilanza ma insieme anche la collaborazione e bisogna avere tanto buon senso e spirito civico per non farsi prendere dal panico. Eliminiamo le polemiche, eliminiamo la tensione e collaboriamo tutti per affrontare il problema".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sui provvedimenti e le iniziative già adottate, Zingaretti ha voluto sottolineare che "una cosa molto semplice, lavarsi spesso le mani, usare igienizzanti negli uffici pubblici, non andare, se c'e' immediatamente un pericolo, al Pronto soccorso, ma telefonare ai numeri utili cioe' prendere tutte quelle misure necessarie a fronteggiare una situazione che puo' essere di pericolo. Ovviamente noi stiamo iniziando ad aumentare l'igienizzazione dei mezzi di trasporto, i pullman del Cotral, le Ferrovie per i pendolari stanno facendo la stessa cosa, abbiamo chiesto ai comuni di fare la stessa cosa".

Indicazioni che si traducono in atti concreti a livello comunale. Spiega la sindaca Raggi: "Nelle prossime ore a Roma ci saranno pulizie straordinarie all'interno di stazioni e mezzi pubblici. Il completo attivamento di queste misure avverrà nelle prossime ore perchè si tratta di un parco mezzi di oltre 2mila vetture". Inoltre "dalla Regione ci è arrivata la richiesta di dotare gli uffici pubblici e aperti al pubblico di dispenser di gel disinfettante. Roma Capitale si sta dotando di questi dispenser che saranno collocati nelle prossime giornate in tutte queste sedi".