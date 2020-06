Coronavirus Roma, positivi al test sierologico dipendenti del Comune: martedì sanificazione degli uffici

Dependenti del Comune di Roma sono risultati positivi al test sierologico del coronavirus. Lo rende noto il Campidoglio in un breve comunicato stampa nel pomeriggio di domenica 28 giugno.

"È stata disposta la chiusura e la sanificazione degli uffici della sede dipartimentale di Roma Capitale di via Ostiense 131L, per la giornata di martedì 30 giugno. Alcuni dipendenti sono risultati positivi al test sierologico per il Covid-19", si legge nelle poche righe del Campidoglio dove però, al momento, non viene specificato il numero di contagi all'interno della struttura che ospita il Dipartimento Risorse Economiche.

E così si torna alla memoria allo scorso marzo quando una dipendente del dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale era risultata positiva al coronavirus Covid-19.

Già in quei mesi ci furono già diversi casi di contagio registrati tra gli impiegati negli uffici comunali, vedi in I, V e XV municipio e presso la Ragioneria generale.