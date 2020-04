Coronavirus Roma, nelle ultime 24 ore dimessi tre bambini e due mamme

Buone notizie dal Bambin Gesù nella giornata in cui, nell'emergenza coronavirus, il Lazio ha fatto registrare 17 morti. Nelle ultime 24 ore, infatti 3 bambini e 2 mamme sono state dimessi.

Per quanto riguarda i tre piccoli pazienti in terapia intensiva, invece, una bambina è stata trasferita in reparto, mentre gli altri 2 in terapia intensiva sono in miglioramento. Restano quindi ricoverati al Centro Covid di Palidoro, in totale, 16 pazienti: 12 bambini e 4 mamme.

"È davvero un'ottima notizia quella relativa alle dimissioni nelle ultime 24 ore di 3 piccoli pazienti e di due mamme da parte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dalla sede del COVID Center di Palidoro. - ha commentato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Voglio ringraziare il Bambino Gesù, tutti i medici e gli operatori per l’impegno e lo sforzo nel contrasto alla diffusione del virus. Una struttura importante nella rete dell’assistenza che da subito si è messa a disposizione nell’emergenza COVID-19"