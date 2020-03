Coronavirus: anche a Roma chiusi centri estetici, tatuaggi e terme. La nuova ordinanza della Regione

Chiusi centri estetici, negozi di tatuaggi e terme a Roma e nel Lazio per l'emergenza coronavirus. Lo ha deciso la Regione firmando la nuova ordinanza con la quale vengono disposte ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Le regole che riguardavano le palestre ed i centri benessere, quindi, vendono estese fino al 3 aprile 2020. Misure che si sommano al nuovo decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) che prevede sull'intero territorio nazionale che siano "sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati".

Ancora: "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Sospesi anche i congressi, i meeting e le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario.