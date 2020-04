Coronavirus Roma: il 34,7% dei casi positivi nel Lazio è residente nella Capitale

Il 34,7% dei casi positivi al coronavirus nel Lazio è residente a Roma città. A dirlo sono i Seresmi aggiornati al 15 aprile e pubblicati dalla Regione. Nella Capitale il quartiere con più casi è Torre Angela, con 52 contagiati sui 1517 della Capitale da inizio epidemia. Poi c'è quartiere Trieste con 46, il Centro Storico con 43 e Tuscolano con 42.

"Dei casi finora confermati nel Lazio il 26% è ricoverato in una struttura sanitaria, il 48% è in isolamento domiciliare e il 4% è in terapia intensiva. I guariti sono il 17%", spiega il Seresmi. L'età mediana dei casi positivi è 58 anni. Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 50% sono di sesso maschile e il 50% di sesso femminile.

"I casi positivi sono così distribuiti: il 34,7% è residente a Roma città, il 32,5% nella Provincia, il 9,9% a Frosinone, il 5,4% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e l'8,7% a Latina. Il 2,4% proviene da fuori Regione".