Coronavirus Roma, trovati e messi in isolamento 21 bengalesi in aeroporto: "Disinnescata una bomba"

"Abbiamo disinnescato una vera e propria bomba virale". L'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato non usa giri di parole nel commentare il quadro riguardante la nuova ondata di casi positivi in arrivo del Bangladesh e che ha costretto il Ministro della Salute Roberto Speranza a ordinare la sospensione dei voli in arrivo da Dacca a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19 riscontrati sull'ultimo volo arrivato lunedì a Roma Fiumicino.

La sospensione, in accordo con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sarà di una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue. Nel frattempo, però, a Roma sono sbarcate ieri 225 persone, 21 delle quali risultate positive al virus. Dati che se si sommano di 39 già riscontrati portano ad un totale di 60 contagi in pochi giorni.

La macchina dei controlli per i casi dal Bangladesh

Una situazione che, anche se preoccupa, la Regione assicura di avere sotto controllo: "Una vera e propria 'bomba' virale che abbiamo disinnescato con tempestività attraverso l'ordinanza del Presidente Zingaretti. - ha spiegato D'Amato - A seguito dell'ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E' la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e bene la sospensione dei voli".

"Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità a cui abbiamo chiesto la massima collaborazione, innanzitutto nel loro interesse, per mettersi a disposizione delle autorità sanitarie al fine di eseguire i test per coloro che nell’ultimo mese sono rientrati dal loro Paese di origine o hanno avuto contatti diretti con persone rientrate. - ha quindi aggiunto l'assessore alla sanità regionale - Si è tenuto proprio stamani un incontro della Asl Roma 2 con alcuni rappresentanti delle comunità del Bangladesh a Roma che hanno dato la massima disponibilità. Ho avvisato il Prefetto di Roma per chiedere una collaborazione affinché vi siano il rispetto delle prescrizioni di isolamento".

L'appello della Asl Roma 2

Nel frattempo la Asl Roma 2 ha diffuso un appello alla comunità del Bangladesh a Roma che verrà quindi inoltrato anche nella loro lingua per recarsi ad eseguire i test per coloro che dal 1 giugno in poi sono tornati dal Paese d'origine.

Test tramite il modello drive in al Santa Caterina delle Rose, via Nicolò Forteguerri e sabato e domenica, anche a Paizza della Maranella e a via degli Eucalipti.

È stato consigliato dalla Asl Roma 2 di sospendere per questa settimana le funzioni religiose del venerdì per motivi di sanità pubblica e per evitare nuovi focolai.