Coronavirus, in provincia di Roma due casi su tre nelle case di riposo. Tre i cluster più preoccupanti

Sono 127 i nuovi casi di coronavirus a Roma e in provincia nelle ultime 24 ore (qui i dati), 143 complessivamente nel Lazio. Di questi la maggior parte (ossia 95 casi) arrivano dalle case di riposo con le Asl e la Regione Lazio che sta continuando a monitorare da vicino questi cluster.

Nel territorio coperto dalla Asl Roma 4, che copre i comuni del litorale nord e non solo, in un giorno si sono registrati 31 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster delle case di riposo di Fiano Romano e Campagnano. In tutto il territorio, ad ogni modo, continuano i controlli sulle Rsa. "Qui il 52% degli operatori sanitari sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria", fa sapere la Regione.

Altro caso che preoccupa è quello della Rsa Madonna del Rosario di Civitavecchia. Restando in provincia, resta sempre delicata la questione ai Castelli Romani. A Grottaferrata l'Ini è attenzionato, ma nelle ultime ore è il caso del San Raffaele di Rocca di Papa, che conta 95 posti letto, a tenere banco. La Asl Roma 6 ha fatto sapere che dei 64 nuovi casi positivi, rispetto a ieri, "la maggior parte è riferibile" a questo cluster su cui "è in corso anche un audit a cura della Asl competente e del Seresmi".

La Asl Roma 5, dal canto suo, ha controllato tutte le 156 case di riposo e strutture per anziani del territorio che cadono nei distretti di Tivoli, Colleferro, Guidonia, Monterotondo, Subiaco e Palestrina.

Non è però solamente la provincia ad essere tenuta sotto osservazione. Anche i cluster di Roma sono guardati con la lente di ingrandimento. Nella casa di cura Villa Fulvia, nella zona di Statuario, sono infatti aumentati i casi di persone affette da nuovo Coronavirus.

La presidente del VII Municipio Monica Lozzi, a RomaToday, ha dichiarato che sono 30 i casi confermati. La Asl Roma 2, nel bollettino odierno, ha sottolineato che "prosegue la sorveglianza sanitaria".

Antonio De Santis, assessore al personale di Roma Capitale, dal suo profilo Facebook ha dettato la sua linea sulle Rsa "particolarmente esposte": "E' necessario un intervento massivo e tempestivo per assicurare approfondimenti clinici a tutti gli ospiti, tracciando uno screening preciso. Basti pensare che l’Istituto Superiore di Sanità, in un report pubblicato nei giorni scorsi spiega come il 37,7% delle persone decedute in queste strutture sia dovuta al Covid 19 o a sintomi a esso riconducibili".

"Ci auguriamo che la Regione Lazio non stia trascurando alcun aspetto del fenomeno. La questione è di vastissima portata, perché impatta simultaneamente su tanti e diversi livelli. Bisogna monitorare riguardo il corretto e adeguato utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi) a tutela dei lavoratori e di conseguenza anche degli ospiti. E' altrettanto importante vigilare su un puntuale reperimento dei farmaci e sul personale affinché sia di un numero accettabile per assicurare le attività fondamentali. - si legge nel post - Sono misure a tutela di tutti, dalle strutture stesse agli altri cittadini. Eventuali controlli a singhiozzo o periodici rischierebbero di non intercettare il problema o di affrontarlo tardivamente. Il tema coinvolge un’ampia fascia della popolazione e riguarda in prima battuta gli anziani, cioè categoria fragile e ad altissimo rischio. Spesso le Rsa, come le case di riposo, specie nei piccoli centri, rischiano di trovarsi isolati. Occorre una strategia di prevenzione per mappare questa realtà e incidere sul piano della prevenzione, evitando di rincorre l'emergenza".