Coronavirus Roma, al Bambin Gesù ricoverato un intero nucleo familiare

A Roma i casi di coronavirus restano bassi. L'allarme, però, non cessa. Nelle ultime 24 ore, infatti, all'ospedale Bambin Gesù, è stato ricoverato un nucleo familiare: genitori con 2 bambini di 9 anni e 7 mesi.

Restano ricoverati in totale 7 pazienti al Centro Covid di Palidoro. Numeri che si vanno ad aggiungere a quelli degli agli presidi sanitari di Roma. 3 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. Al Policlinico Umberto I sono ricoverati 73 pazienti di cui 4 in terapia intensiva.

Al Policlinico Gemelli sono 59 i pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 12 in terapia intensiva. Al Policlinico Tor Vergata 35 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. 1 paziente guarito. All'Università Campus Bio-Medico 21 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva e 1 paziente guarito.