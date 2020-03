Coronavirus, 12 casi nel Lazio. La Regione: "Non c'è focolaio. Nessun positivo è di Roma"

La giornata di lunedì 2 marzo ha cambiato, al momento, il quadro del coronavirus a Roma e nel Lazio, anche con i casi della caserma dei vigili del fuoco a Capannelle e della famiglia del poliziotto di Torvaianica.

Ad oggi si sono verificati in totale 15 casi nel Lazio, anche se "nessuno autoctono" come ha precisato la Regione in una nota anche per placare stati d'animo dei cittadini che, da settimane, sono ormai preoccupati tanto che, in alcune zone della città, qualcuno, lasciandosi prendere dalla psicosi, ha svuotato scaffali dei supermercati mentre altri viaggiano con le mascherine sui mezzi pubblici.

"Nessun focolaio nel Lazio"

La Regione Lazio con una nota, ha voluto sottolineare come non esista nessun focolaio autoctono e che, a Roma, non ci sia alcun residente positivo.

"L'indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia evidenzia un link epidemiologico con l'evento del 14 Febbraio al Forum di Assago. La sequenza temporale dell'esordio dei sintomi e l'analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia. - si legge - Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo. Si conferma pertanto che ad oggi non ci sono focolai nel territorio della regione Lazio e non ci sono cittadini residenti a Roma positivi al covid-19".

15 casi nel Lazio, tre le persone guarite

Al momento, nel Lazio, i casi registrati hanno toccato quota 15. Tra questi sono compresi anche la coppia cinese di Wuhan, guarita ma ancora ricoverata allo Spallanzani, e il giovane ricercatore guarito e dimesso la scorsa settimana. Quindi, al momento, i fari sono puntati su 12 persone positive.

La coppia di Fiumicino con la figlia da pochi giorni allo Inmi Spallanzani, l'agente di polizia ricoverato allo Spallanzani e la moglie, due figli e la cognata, tutti e quattro in isolamento domiciliare a Pomezia.

Sempre con un link epidemiologico con i focolai Lombardi e Veneti, un allievo vigile del fuoco in sorveglianza sanitaria (un altro è asintomatico).

Infine, allo Spallanzani sono stati ricoverati: un uomo, dipendente della Rai, con un link epidemiologico veneto; una donna di Fiuggi (Frosinone) che dal 16 al 23 di febbraio era stata nelle zone del Nord Italia; e una donna di Cremona che si trovava in visita ai parenti e si è recata al pronto soccorso di Formia, da dove poi è stata trasferita allo Spallanzani.