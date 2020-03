Coronavirus, morta un'anziana positiva al Covid 19. Aumentano i casi nel Lazio: anche 2 medici contagiati

Sono saliti a i casi positivi di coronavirus nel Lazio secondo i dati diffusi dalla Regione. Numeri che hanno superato quota 75 e contano, tra gli altri, anche il Governatore Nicola Zingraetti ed un paziente "complesso" arrivato il 3 marzo nell'ospedale del San Filippo Neri di Roma mentre risulta negativa "la prima tranche dei test al Covid-19 effettuati sugli operatori sanitari del Policlinico di Tor Vergata".

Non solo. Ad Ardea una donna di 90 anni, con patologie pregresse, è morta: era risultata positivia al Coronavirus. A darne notizie è stata la Regione Lazio con una nota diffusa tramite la Asl Rm 6. L'anziana era ricoverata alla clinica Sant'Anna di Pomezia.

Il punto dalle Asl di Roma: due medici positivi

La Regione ha poi fatto un punto sulla situazione delle varie Asl nella Capitale. La Asl Roma 1 ha intercettato un caso positivo Casa della salute Prati-Trionfale, poi trasferito allo Spallanzani. "Gli operatori hanno agito in sicurezza ed è il primo caso intercettato da una struttura della rete teritoriale", si legge.

Nella Asl Roma 2 due medici positivi, 89 persone uscite dalla quarantena e 460 persone in sorveglianza domiciliare. La Asl Roma 3 ha comunicato di avere 192 persone negative in sorveglianza domiciliare e 8 dimessi dallo Spallanzani che proseguono percorso domiciliare. Nella Asl Roma 4 ci sono 90 persone in sorveglianza domiciliare e 2 ragazzi di Civitavecchia in attesa di test con polmonite mentre nella Asl Roma 5 3 positivi al Covid 19 e 97 in sorveglianza domiciliare.

Coronavirus, le notizie delle Asl del Lazio

La Regione ha comunicato, a Cassino, il decesso di un uomo di 75 anni positivo al Covid 19. "Era autonomo fino al giorno precedente il ricovero. Era affetto da cardiopatia ipertensiva e aritmia extrasistolica. Grave dispnea in poche ore e febbre, condotto in ospedale. Iniziale stabilizzazione con supporto respiratorio e poi improvviso decesso", si legga.

A Frosinone la Asl comunica di aver attivato 7 posti di terapia intensiva e 6 posti aggiuntivi di malattie infettive. "Ci sono "80 in sorveglianza domiciliare. Attivata consegna domiciliare dei farmaci per pazienti fragili". A Rieti la Asl annuncia 3 posti in più in terapia intensiva mentre a Latina è in corso una verifica su 12 posti a pressione negativa in più".

Raggi ai romani: "E' il tempo della responsabilità. Ce la possiamo fare"

Anche Roma e romani, vista l'emergenza, sono chiamati a cambiare lo stile di vita come suggerisce il nuovo Decreto firmato dal premier Giuseppe Conte. La sindaca di Roma Virginia Raggi, con un video messaggio sul suo profilo Facebook, ha voluto lanciare un messaggio ai romani: "Il nostro primo obiettivo è frenare il contagio. Questo è il tempo della responsabilità. Per ripartire insieme e più forti di prima. Io confido nella nostra comunità. So che ce la possiamo fare".

La prima cittadina ha anche mandato un messaggio di vicinanza agli imprenditori: "Ci sono alcune categorie più vessate: mi riferisco ai commercianti, agli operatori del comparto del turismo, agli albergatori, alle guide. Stanno soffrendo una crisi senza precedenti. Insieme a loro capiremo quali sono le manovre più urgenti da mettere in atto". (Qui il video messaggio completo della sindaca Raggi).

Atac vieta ingresso su bus da porta anteriore

Non solo la sanificazione straordinaria dei mezzi, anche Atac corre ai ripari. L'azienda dei trasporti del Comune ha infatti disposto che a partire da lunedì 9 marzo il personale di guida, salvo casi di emergenza, non aprirà la porta anteriore delle vetture per le quali non è disponibile l'accesso separato alla cabina guida. Sarà consentito l'utilizzo della porta centrale e/o posteriore.

Coronavirus, musei chiusi a Roma

A Roma chiusi i musei. In ottemperanza del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri si fermano i teatri e tutti i luoghi e gli istituti della cultura, così come gli spettacoli che sono sospesi. Stop alle attività anche per Palazzo delle Esposizioni, Casa del Cinema, Biblioteche e tutte le visite alle Domus Romane di Palazzo Valentini.

Zingaretti positivo: verifiche su chi è venuto a contatto con lui

La notizia della positività di Nicola Zingaretti al coronavirus, ha messo in agitazioni le istituzioni romane e non solo. "La Asl sta contattando le persone che mi sono state più vicine al lavoro per i colloqui e le verifiche del caso", ha detto lo stesso Zingaretti nel video in cui ha annunciato il contagio.

I membri della Giunta e lo staff più stretto del Presidente sono stati sottoposti al tampone. I risultati hanno dato esito negativo. Ha avuto esito positivo un tampone effettuato sulla segretaria di Zingaretti al Partito democratico.

Il piano della Regione per limitare i contagi

La Regione Lazio, dal canto suo, ha inve promosso una serie di misure per limitare i contagi. Dalle chiusure dei centri anziani, fino alla cancellazione di eventi sportivi e, in campo medico, all'ampliamento dei presidi che avranno il compito smistare l'emergenza, come si legge nell'ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

La terapia intensiva dedicata al coronavirus nel Lazio avrà 150 posti letto in più, il Columbus Gemelli sarà infatti il secondo centro per il Covid-19 e ci sarà il raddoppio dei posti allo Spallanzani.

"Questi posti letto in più sono un numero che non ha pari in Italia - ha detto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato - Aumenteremo i posti letto nei prossimi giorni, facendo un'altra scelta strategica. Accanto allo Spallanzani, ospedale Covid 1, il Columbus del Gemelli sarà Covid-2.‎ La rete dei laboratori del Lazio andranno a supporto dello Spallanzani".

Angelus di Papa Francesco in streaming

L'Angelus di Papa Francesco e l'udienza generale di mercoledì 11 marzo, per arginare il più possibile il rischio di contagio da Covid-19, saranno trasmessi in streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro.

Lo fa sapere il Vaticano spiegando che "relativamente agli eventi dei prossimi giorni, la preghiera dell'Angelus del Santo Padre di domani avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra".

Aggiornato alle 13:03 dell'8 marzo