Coronavirus, 823 casi positivi nel Lazio. D'Amato alza la guardia: "Siamo in guerra"

Sono 823 nel Lazio i casi positivi al coronavirus. Di questi, 270 sono in isolamento domiciliare, 426 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 45 sono ricoverati in terapia intensiva, 38 sono deceduti e 44 guariti. Sono i numeri che la sanità regionale ha diffuso nell'ultimo bollettino e che alzano il livello di guardia come l'assessore alla sanità Alessio D'Amato ha voluto sottolineare.

"Siamo in guerra e stiamo combattendo. L'andamento del trend nella nostra Regione è inferiore al 20%, ma nei prossimi giorni ci aspettiamo un lieve incremento", ha detto.

Nel frattempo la nuova app della Regione 'LazioDrCovid' in collaborazione con i medici di medicina generale, ha già registrato 5.617 utenti ovvero pazienti che hanno scaricato l’applicazione e 649 medici di famiglia collegati.

Coronavirus a Roma: i dati delle Asl

A Roma, in un giorno, sono aumentati di poco i casi positivi (26) le unità che portano ad un computo di 244 casi complessivi dichiarati dai presidi sanità della città eterna. Altri 21 casi positivi, invece, si segnalano nella sua provincia.

Nella Capitale, tuttavia, si registrano anche sei decessi. Dal Policlinico Gemelli giunge notizia del decesso di una donna di 72 anni con "pregressa patologia oncologica" e di un uomo di 84 anni con "patologie pregresse", entrambi ricoverati al Covid Hospital 2 Columbus.

All'ospedale San Giovanni è morta un'anziana di 86 anni con "patologie pregresse". La Asl Roma 4, invece, ha reso noto il decesso di due donne, una di 72 anni e una di 92 anni, anche loro con "patologie pregresse". Il più giovane a perdere la vita, invece, è stato un 57enne trasferito dal Policlinico Casilino allo Spallanzani.

Nel frattempo, a Pomezia, il supermercato "InGrande" di via Naro, su richiesta della ASL, è stata sanificata in via precauzionale e chiusa temporaneamente. "Un dipendente del supermercato, non residente a Pomezia, e già a casa da diversi giorni, è risultato positivo al COVID-19. Si rassicura tutti che la ASL ha verificato il rispetto delle procedure di sanificazione degli ambienti ed il protocollo di protezione del personale e dei clienti già in essere all'interno del supermercato. Per questi motivi, il negozio è tornato operativo nelle ore successive e sarà regolarmente aperto già dal 20 marzo", spiega il Comune in una nota.

Positiva dipendente del Comune di Roma

Una dipendente della Ragioneria di Roma Capitale è risultata positiva al coronavirus Covid-19. "Sono state immediatamente disposte la chiusura e la disinfezione degli uffici dove lavora la dipendente e delle stanze contigue, che si trovano in un area separata dal resto della struttura", fa sapere il Campidoglio in una nota. La dipendente risultata positiva è assente dal lavoro per ragioni di salute dal 6 marzo scorso.

Coronavirus: Fondi è zona rossa come Codogno

Negli altri comuni del Lazio, la situazione preoccupa. Fondi, infatti, è stata dichiarata zona rossa. La città è blindata, in entra e in uscita. Il provvedimento firmato dal vicepresidente della Regione Daniele Leodori e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, in accordo con il Prefetto di Latina e il sindaco di Fondi, stabilisce misure urgenti di tutela della salute pubblica, si legge su LatinaToday.

I rigidi provvedimenti presi dal governo per contrastare l'emergenza, dalla serrata di molte attività commerciali alla chiusura delle scuole, "non potranno che essere prorogati alla scadenza".

Lo annuncia il premier Giuseppe Conte. "Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando", sottolinea il premier.

