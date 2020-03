Coronavirus, 117 nuovi positivi nel Lazio in 24 ore. L'assessore alla sanità: "Aumento di casi era previsto"

Cinque morti, 117 nuovi casi per un totale nel Lazio di 724 persone positive. Sono questi i dati forniti dalla Regione sui casi di coronavirus. E se Roma tiene botta, con appena 19 nuovi pazienti registrati nelle Asl, è la provincia che paga il dazio più pesante.

Nella Asl Roma 4, quella Civitavecchia, Cerveteri, Bracciano, Ladispoli e del resto del litorale nord ci sono stati 16 nuovi casi. Venti, invece, sono quelli registrati nelle zone di Tivoli, Colleferro, Guidonia, Monterotondo, Subiaco, Palestrina, mentre nella Asl Roma 6 (quella dei Castelli, di Pomezia, Anzio e Nettuno) sono 17 i nuovi positivi per un totale di 53 nuovi casi nella provincia della Capitale. Altri 45, invece, sono stati registrati nei comuni di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone.

"Aumento di casi previsto nel Lazio"

"L'aumento dei casi registrati era previsto e ce lo aspettavamo. Il trend rimane al di sotto del 20%. - ha commentato l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Aumentano di 8 unità i casi guariti nelle ultime 24h".

"Il sistema sanitario sta lavorando a pieno regime e entro 10 giorni il numero delle terapie intensive dedicate all’emergenza COVID nella Regione Lazio salirà a 278", ha concluso.

Una dipendente della Ragioneria di Roma Capitale è risultata positiva al coronavirus Covid-19. "Sono state immediatamente disposte la chiusura e la disinfezione degli uffici dove lavora la dipendente e delle stanze contigue, che si trovano in un area separata dal resto della struttura", fa sapere il Campidoglio in una nota. La dipendente risultata positiva è assente dal lavoro per ragioni di salute dal 6 marzo scorso.

Ama sanifica Rocca Cencia

Ama, invece, fa sapere di essere "ancora in attesa di comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie preposte sul caso di sospetto positivo al coronavirus, un preposto di autorimessa presso lo stabilimento aziendale di Rocca Cencia".

Il dipendente in questione, sottolinea l'azienda, "era già assente per malattia dallo scorso 9 marzo". Al momento esiste solo questo caso attenzionato e non c'è nessun dipendente per il quale sia stata disposta la quarantena. Ama si è comunque immediatamente attivata, "sanificando l'ufficio presso il quale prestava servizio di norma il capo autorimessa e tutti i locali dello stabilimento, compresa l'area badge".

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, è stato raggiunto il numero massimo di nuovi contagi (17), che portano a 107 il numero complessivo di casi positivi. "Sono numeri molto importanti, che potranno presumibilmente aumentare nei prossimi giorni fino al raggiungimento del picco", si legga in una nota. Nei Castelli Romani e litoranea, i comuni con il maggior numero di contagi sono Pomezia (28), Nettuno (15), Albano (7) e Velletri (7).

Il 61% dei casi positivi è uomo

Nel frattempo dall'analisi dei casi positivi a cura del SERESMI, Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive-Istituto Lazzaro Spallanzani emerge che: sui casi positivi confermati nel Lazio, il 61% sono di sesso maschile e il 39% sono di sesso femminile. L'età media è 59 anni.

Lo comunica in una nota l’Assessorato alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio: "Ad oggi il 51,2% dei casi risiede a Roma città, mentre il 21,9%, risiede nella Provincia di Roma. Il 9,4% a Frosinone, il 6,3% a Viterbo, il 5,3% a Latina, il 2,3% a Rieti e il 3,6% viene da fuori Regione".

