Coronavirus, attivi il Covid 3 hospital a Palocco e il Covid 5 al Policlinico Umberto I

Nel Lazio stati superati i 600 casi positivi al coronavirus, con 200 di questi che arrivano da Roma. Numeri che, complessivamente, destano un cauto ottimismo come ha sottolineato nella mattinata di martedì anche Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani: "Siamo di fronte a un incremento contenuto grazie ai comportamenti virtuosi dei cittadini, dei media e del personale sanitario".

E' risultato positivo al coronavirus anche un bimbo di cinque mesi ricoverato all'ospedale pediatrico del Bambin Gesù al Gianicolo. I medici rassicurano che è in "buone condizioni". Contagiato anche un bambino di 10 anni, anche lui sta bene.

Oggi apre il Covid 3 hospital a Casal Palocco

Dopo Spallanzani e Columbus, apre oggi a Casal Palocco, il terzo Covid Hospital, che metterà a disposizione, una volta a regime, 80 posti letto di cui 48 di terapia intensiva. Si parte con 12 posti in terapia intensiva, 20 di degenza infettivologa, integrati a seguire con ulteriori 18 letti di terapia intensiva e 18 di sub-intensiva, più 30 letti di degenza ordinaria.

La clinica dell'entroterra di Ostia è privata e fa parte del gruppo GVM Care & Research. "Non esiste differenza tra ospedalità pubblica e privata in un frangente così difficile per il Paese", ha sottolineato il presidente Ettore Sansavini.

Coronavirus: le altre notizie della giornata

Dalla Regione le istruzioni per le carceri

"Difficile tenere la sicurezza nei cantieri, chiudeteli"

La Roma consegna 1300 mascherine agli ospedali

A Roma si viola ancora il Dcpm: le scuse più assurde

I supermercati saranno chiusi alle 19

Europei rinviati al 2021

La nuova autocertificazione è online

Parchi chiusi a Roma: Raggi fa le ispezioni

I fumatori sono i più a rischio terapia intensiva

Scontro tra Regione e sindaca Raggi sui posti in terapia intensiva

Sciopero dei lavoratori Amazon

Sulla Roma Nord orario ridotto e corse soppresse

A Castelverde cittadini senza acqua: "Usiamo quella del pozzo"

Al via i blocchi stradali dei vigili a Roma

Autista Atac positivo al coronavirus

Fondi città a rischio: il sindaco chiude tutto

Cambiano le regole per i rifiuti domestici

Cinque Covid hospital a Roma

A Roma, in totale, saranno cinque i Covid Hospital. Ai tre già elencati si aggiungerà presto, anche il Covid Hospital 4 che sarà nella torre 8 del policlinico di Tor Vergata.

Già operativo il Covid 5 Hospital all'Eastman del Policlinico Umberto I con i primi 10 pazienti positivi trasferiti dalla Asl di Frosinone e dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea. Da oggi sarà a regime con i 46 posti letto totali

Non solo. L'istituto Spallanzani, come Hub, avrà a disposizione anche ulteriori posti letto di degenza infettivologica e di terapia intensiva saranno attivati già nei prossimi giorni presso il Policlinico Militare Celio.

Nella rete emergenza #coronavirus oggi attivo il Covid5 Hospital all’Eastman Policlinico Umberto I. Attivati nuovi posti letto alll’ospedale militare del Celio, grazie ad @Esercito per supporto. Avanti senza sosta per rafforzare @SaluteLazio e dare assistenza a chi ne ha bisogno — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 17, 2020

Supermercati chiusi alle 19 e domenica alle 15

Nel frattempo la Regione Lazio ha emanato l'ordinanza che regolamenta gli orari di apertura degli esercizi commerciali, stabilendo orari limite per le aperture e le chiusure serali e della domenica. Obbligo per i gestori di contingentare gli accessi della clientela, garantire gli spazi interpersonali e sanificare i luoghi di lavoro. No a lunghi spostamenti per andare a fare acquisti.

Questi i nuovi orari di apertura al pubblico previsti dal provvedimento:

- dal lunedì al sabato: apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00;

- la domenica: chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.00.

Io sono ancora in isolamento a casa, ho avuto per un paio di giorni la febbre alta, ora sto un po’ meglio, ho iniziato la terapia antivirale https://t.co/8EoZf1GXTr#coronavirusitalia #COVID19 — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) March 17, 2020

Ama sanifica gli stabilimenti di Rocca Cencia

Allo stato attuale, Ama fa sapere di essere "ancora in attesa di comunicazioni ufficiali delle autorità sanitarie preposte sul caso di sospetto positivo al coronavirus, un preposto di autorimessa presso lo stabilimento aziendale di Rocca Cencia".

Il dipendente in questione, sottolinea l'azienda, "era già assente per malattia dallo scorso 9 marzo". Al momento esiste solo questo caso attenzionato e non c'è nessun dipendente per il quale sia stata disposta la quarantena.

Ama si è comunque immediatamente attivata, "sanificando l'ufficio presso il quale prestava servizio di norma il capo autorimessa e tutti i locali dello stabilimento, compresa l'area badge".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornato alle 8:30 del 18 marzo