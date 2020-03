Coronavirus, Roma si prepara al picco con i 3 nuovi Covid hospital. Nel Lazio 87 casi positivi in 24 ore

Roma si sta preparando al picco dei casi positivi al coronavirus nel Lazio previsto nei prossimi giorni. La Regione, infatti, nel giorno in cui ha attivato il Covid 2 Hospital Columbus con 32 posti letto di malattie infettive e ulteriori 21 posti letto di terapia intensiva (a regime saranno un totale 133 posti), ha annunciato l'accordo con un istituto clinico privato per l'apertura del Covid 3 che sarà a Casal Palocco.

"E' pronta l'ordinanza per istituire il Covid Hospital 3 e il 4 ovvero l'ICC nel X Municipio e il Policlinico di Tor Vergata. Mercoledì saranno attivi i primi posti a Casal Palocco che sarà uno 'spoke' dell'Istituto Lazzaro Spallanzani, mentre sta proseguendo il lavoro per svuotare la torre 8 del Policlinico di Tor Vergata. E' una vera e propria corsa contro il tempo", ha detto l'Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Già pronti i primi posti letto a Casal Palocco

L'ordinanza c'è, come detto, e mercoledì 18 marzo saranno già operativi i primi 12 posti di terapia intensiva a Casal Palocco come ha spiegato il gruppo GVM Care & Research che gestisce la clinica priva dell'entroterra di Ostia.

Saranno messi a disposizione anche 20 posti di degenza ordinaria, integrati a seguire con ulteriori 18 letti di terapia intensiva e 18 di sub-intensiva, più 30 letti di degenza ordinaria. Con una complessiva disponibilità possibile di 30 letti di terapia intensiva, 18 letti di sub intensiva e 50 letti di degenza ordinaria.

"Non esiste differenza tra ospedalità pubblica e privata in un frangente così difficile per il Paese", ha sottolineato Ettore Sansavini, Presidente GVM Care & Research.

Zingaretti: "Stiamo costruendo il sistema straordinario della sanità del Lazio"

E il governatore Nicola Zingaretti, su Twitter, plaude alle nuove forze messe in campo: "Abbiamo dato una risposta eccezionale. Grazie a tutti gli operatori che sono in prima linea con generosità".

Il presidente della Regione poi rilancia su Facebook: "In pochi giorni stiamo costruendo senza sosta il sistema straordinario della sanità del Lazio per fronteggiare il coronavirus".

Il bilancio: 87 nuovi casi positivi in un giorno

Nel frattempo, nella giornata di lunedì, sono stati 87 i casi di positività registrati in tutta la regione e tre i morti: ora numero dei deceduti nel Lazio è salito a 19, mentre (secondo i dati aggiornati al 17 marzo) 523 sono i casi positivi, ricoverati 267, 31 in terapia intensiva, 174 in isolamento domiciliare, 32 i guariti. Le persone uscite dalla sorveglianza, ovvero coloro che hanno terminato la quarantena sono 1.509.

