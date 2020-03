Coronavirus, nel Lazio casi in aumento nelle ultime 24 ore. Arrivati a Roma medici e farmaci dalla Cina

Altri 50 persone positive al coronavirus e tre morti, tra cui un militare dell'Esercito di 59 anni, nel Lazio. Secondo i dati delle Asl di Roma e provincia, invece, ci sono 35 casi positivi in più.

Il tutto in meno di 24 ore. Sono questi i dati forniti dall'assessore della salute Alessio D'Amato che, tuttavia, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno lanciando anche segnali di speranza: "C'è stato un incremento delle persone uscite dalla sorveglianza che sono 411, ovvero che hanno terminato la quarantena".

Aiuti dalla Cina: arrivati medici e farmaci

Nel frattempo, nella serata del 12 marzo, è arrivato a Roma un Airbus A-350 della China Eastern proveniente da Shanghai con a bordo un carico di aiuti contro il Covid-19. Il volo era stato annunciato nei giorni scorsi dai governi di Italia e Cina. Insieme ai dispositivi sanitari è arrivata anche una task-force di 9 medici specializzati nella lotta al coronavirus: 6 uomini e 3 donne.

Il gruppo - formato da rianimatori, pediatri, infermieri e figure che hanno gestito l'emergenza Coronavirus in Cina - è guidato dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan, e dal professore di rianimazione cardiopolmonare, Liang Zongan e sarà ospitato dalla Croce Rossa italiana.

Il velivolo ha scaricato 9 bancali con ventilatori, materiali respiratori, elettrocardiografi, decine di migliaia di mascherine e altri dispositivi sanitari inviati dalla Croce Rossa cinese a quella italiana.

Coronavirus: le altre notizie della giornata

"A Roma, per quanto riguarda il coronavirus, siamo in controtendenza rispetto al resto d'Italia. I numeri per ora ci dicono questo. Molti pazienti in terapia intensiva stanno bene". Sono le parole di Francesco Vaia direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma in diretta SkyTg24.

Dichiarazioni che arrivano pochi dopo quelle di Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss), intervenuto sull'emergenza del Covid-19 a 'Radio anch'io' su Rai Radio 1 che, dal canto suo, ha comunque voluto sottolineare come il virus stia già circolando nella Capitale.

Da lunedì i primi 40 posti letto al Columbus Covid-2

Nel frattempo continuano i preparativi per il Columbus Covid-2 Hospital, che affiancherà l'hub regionale Spallanzani nella battaglia sanitaria. "Lunedì saranno disponibili i primi 40 posti letto, mentre la settimana successiva tutti gli altri". A dirlo è Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli.

"La settimana scorsa la Regione ha manifestato l'esigenza di individuare un secondo presidio per l'emergenza del Covid-19 - prosegue Elefanti, parlando dalla quarantena precauzionale in cui si è dovuto autorecludere dopo la scoperta della positività del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, con cui ha lavorato a stretto contatto proprio per avviare questo progetto - identificando nella Columbus una soluzione ideale. È un presidio autonomo, isolato, in una posizione strategica della città. A noi è sembrato naturale raccogliere una sfida del genere, vista la natura della nostra missione. Abbiamo quindi realizzato un progetto di fattibilità, subito sottoposto alla Regione, discusso venerdì mattina e le risultanze sono state subito inserite nel decreto".

L'appello: manca il sangue negli ospedali

L'emergenza COVID-19 sta mettendo in ginocchio i servizi trasfusionali. "E’ necessario andare a donare perché c'è il rischio concreto di bloccare l'attività chirurgica. Rivolgo un appello alla donazione per consentire il prosieguo delle attività ospedaliere. Donare il sangue è sicuro, basta recarsi in uno dei nostri centri trasfusionali", spiega l'assessore D'Amato.

"Invito tutti a donare il sangue, ce n'è bisogno per le sale operatorie. Si può fare in piena sicurezza e il sangue verrà ovviamente analizzato prima dell'utilizzo. Tutte e tutti coloro che possono vadano a donare: è questo il momento", ha aggiunto il segretario del Pd Nicola Zingaretti su Fb.

Coronavirus: 3 milioni di euro per la ricerca

Il progetto Exscalate4cov ha vinto 3 milioni di euro per la ricerca di nuovi farmaci contro la pandemia del Covid-19. Anche l'INMI Spallanzani è tra i partner del progetto ha vinto i fondi messi prontamente a bando dalla Commissione europea per fare ricerca (qui i dettagli).

A Roma chiese chiuse fino al 3 aprile

Sino a venerdì 3 aprile 2020 l'accesso alle chiese parrocchiali e non parrocchiali della Diocesi di Roma, aperte al pubblico, e più in generale agli edifici di culto di qualunque genere aperti al pubblico, viene interdetto a tutti i fedeli. A decretarlo è il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis a seguito degli ultimi provvedimenti del governo sull'emergenza coronavirus e del comunicato di oggi della Presidenza della Cei.

"Rimangono accessibili solo gli oratori di comunità stabilmente costituite (religiose, monastiche, ecc.), limitatamente alle medesime collettività che abitualmente ne usufruiscono in quanto in loco residenti e conviventi, con interdizione all'accesso dei fedeli che non sono membri stabili delle predette comunità", si legge nel decreto del cardinal De Donatis. "I fedeli sono in conseguenza dispensati dall'obbligo di soddisfare al precetto festivo", aggiunge.

Aggiornato alle 9:46 del 13 marzo