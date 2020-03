Coronavirus: a Roma autorizzati 229 posti letto negli ospedali. Più casi positivi nel Lazio, ma raddoppiano i guariti

Da un giorno all'altro, nel Lazio, si sono registrati un aumento dei casi di positività al coronavirus, ma anche un raddoppio delle persone clinicamente guarite, ovvero quei pazienti in attesa dei due test consecutivi di negatività che clinicamente diventano asintomatici.

A spiegarlo è stato nel pomeriggio dell'11 marzo l'assessore alla Sanità e all'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

D'Amato ha anche spiegato come "l'autopsia conclusa all'Istituto Spallanzani sul decesso dell'uomo di 81 anni originario del Molise è attribuibile prevalentemente all'infarto del miocardio" e quindi non per un contagio da Covid-19. "Questo dimostra che anche nel conteggio dei decessi bisogna fare particolare attenzione all'attribuzione delle cause".

Notizie che arrivano nella giornata in cui il nuovo Decreto del Governo ha decretato la chiusura di negozi, bar e ristoranti in tutta Italia.





++ #Coronavirus: Sono 144 nel Lazio i casi positivi al #COVID19. 3 guariti e 16 clinicamente guariti (in attesa dei 2 test consecutivi negativi). Di questi, 56 sono in isolamento domiciliare, 67 sono ricoverati non in terapia intensiva e 18 sono ricoverati in terapia intensiva ++ pic.twitter.com/4NFuBjHzdw — Salute Lazio (@SaluteLazio) March 11, 2020

Da lunedì i primi 40 posti letto al Columbus Covid-2

Nel frattempo continuano i preparativi per il Columbus Covid-2 Hospital, che affiancherà l'hub regionale Spallanzani nella battaglia sanitaria. "Lunedì saranno disponibili i primi 40 posti letto, mentre la settimana successiva tutti gli altri". A dirlo è Marco Elefanti, direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli.

A Roma autorizzti a ulteriori 72 posti letto in più negli ospedali

Ma non finisce qui perché anche altri ospedali aumenteranno le loro capienza. A Roma saranno infatti autorizzati ulteriori 72 posti letto per il "trattamento residenziale intensivo per persone non autosufficienti assicurando la disponibilità di ventilatori assistiti".

L'attivazione va dai 2 ai 10 giorni. A darne notizia è la Regione che spiega: "Sono i 39 posti sulla Asl Roma 1, 23 sulla Asl Roma 2, 10 sulla Asl Roma 3. Tale misura si va ad aggiungere ai 157 posti letto di terapia intensiva destinati alla battaglia contro il Covid-19".

In campo i presidi dell'Ifo-Regina Elena (che ha messo la disponibilità di ricoveri oncologici per la rete regionale e la disponibilità della presa in carico di un paziente dalla Lombardia), il Policlinico Tor Vergata, il San Camillo (venedrdì apre il reparto di sorveglianza ad hoc).

E ancora, l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea, il Policlinico Campus Biomedico (che ha attivato il laboratorio). Dalla serata del 10 marzo, invece, all'Inmi Spallanzani sono stati attivati altri 5 posti di terapia intensiva e 14 pazienti saranno trasferiti alla Cecchignola. In totale, nella Capitale, sono quindi 229 i posti letto in più.

Coronavirus: le altre notizie della giornata

Ridotta l'operatività degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Sospresi in strada senza autocertificazione: il video

Il Campidoglio chiude per coronavirus

Civitavecchia: 80 studenti bloccati in porto

Anche cotruttori e architetti in crisi

Trenitalia cambia orari a Roma e nel Lazio

Il presidente di Atac scrive ai dipendenti

Atac sospende il riciclo della plastica

Tifosi e studenti raccolgono fondi per strutture sanitarie

L'ospedale Spallanzani cerca 24 anestesisti

Il potenziamento degli ospedali, però, non basta. Serve anche personale. Lo Spallanzani, infatti, cerca 24 anestesisti con disponibilità immediata per le esigenze assistenziali legate all'emergenza coronavirus.

L'Ospedale ha pubblicato un bando in cui si invitano i medici anestesisti e rianimatori a esprimere una 'manifestazione di interesse per soli titoli con disponibilità immediatà per un impegno di 12 mesi a tempo pieno.

La domanda redatta in carta semplice dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.inmi.it, specificando nell'oggetto 'Manifestazione d'Interesse per soli titoli con disponibilità immediata per n. 24 posti di Dirigente Medico disciplina Anestesia e Rianimazione per le esigenze assistenziali dell'INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS'.

Corte dei Conti chiude le sedi fino al 20 marzo

Tutte le sedi centrali della Corte dei conti resteranno chiuse fino al 20 marzo 2020. "E' quanto disposto, con effetto immediato, dal Segretario generale su conforme avviso del Presidente dell'Istituto al fine di salvaguardare la salute di tutti i lavoratori in relazione all'emergenza sanitaria in atto". E' quanto si legge in una nota della Corte dei Conti.

"Le attività funzionali sono ridotte ai soli servizi minimi essenziali idonei a garantire la continuità amministrativa e l'interlocuzione istituzionale esterna, valorizzando al massimo livello l'impiego dei sistemi tecnologici di comunicazione a distanza- spiega la nota- Per ciascuna sede territoriale, in caso di analoghe condizioni epidemiologiche, provvederanno - in base alla vigente normativa - i rispettivi vertici istituzionali".

Aggiornato alle 11:20 del 12 marzo