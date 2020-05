Coronavirus, durante il lockdown romani virtuosi: cresciuta del 25% la raccolta del vetro

Una raccolta rifiuti da record. Confinati a casa per evitare il diffondersi del contagio da nuovo Coronavirus, i romani hanno dato il meglio di sé nel differenziare i rifiuti. Particolarmente sorprendente è stato il dato sulla raccolta del vetro.

Nel mese di aprile, la frazione conferite nelle campane verdi, è salita del 25% rispetto all’anno precedente. Sono state infatti quasi 5700 le tonnellate di vetro che i cittadini hanno correttamente avviato allo smaltimento, con un incremento di quasi 1166tonnellate rispetto allo stesso periodo nello scorso anno.

Il risultato si somma alla buona performance che era stata registrata anche a marzo. Complessivamente nei due mesi avviati a riciclo più di 10500 tonnellate di contenitori, con un incremento del vetro che è stato del 17,9% rispetto al bimestre marzo-aprile 2019. La crescita, particolarmente significativa, è stata doppiamente apprezzata. Oltre a dimostrare un miglioramento nelle capacità dei romani di conferire i rifiuti, ha permesso anche di compensare quasi del tutto il calo fisiologico della raccolta delle utenze non domestiche. A causa del lockdown infatti, bar, ristoranti, pizzerie non hanno infatti potuto garantire il consueto contributo.

“Il risultato della raccolta del vetro in crescita nel secondo mese di lockdown – ha sottolineato l’amministratore di AMA Stefano Zaghis – indica che forse i cittadini romani hanno consumato nell’ultimo periodo maggiori quantitativi di prodotti in commercio con contenitori in vetro. Sicuramente hanno prestato molto più attentamente alla separazione dei rifiuti riciclabili e al corretto conferimento dei rifiuti, consegnandoci materiali differenziabili anche di maggiore qualità. E’ estremamente importante, da adesso, che nessuno dimentichi queste giuste attenzioni e i buoni comportamenti adottati per il rispetto dell’ambiente”.

Il dato positivo sulla raccolta separata del vetro si aggiunge a quelli registrati anche da altre frazioni della differenziata, in particolare l’incremento degli scarti alimentari e organici raccolti da AMA e conferiti dalle famiglie nei contenitori domiciliari e nei cassonetti stradali. Informazioni che confermano la sensazione espressa dalla Sindaca che, commentando le condizioni delle strade cittadine, ha dichiarato che "Roma non è mai stata pulita pulita come nella fase 1 del Coronavirus".

