Coronavirus: stop a pub, cinema, teatro e discoteche anche a Roma. Ecco cosa prevede il nuovo decreto

Non solo il nord Italia, ma tutto il Paese è chiamato a cambiare il proprio stile di vita per combattere il contagio da coronavirus. Il premier Giuseppe Conte, a tarda notte, ha firmato un nuovo decreto del presidente del Consiglio (Dpcm) che limita le possibilità di movimento.

Non è un "divieto assoluto" e non si bloccano treni e aerei ma sarà possibile muoversi solo se necessario. Il decreto nelle limitazioni nazionali prevede di limitare gli spostamenti in tutta Italia: "Si raccomanda di limitare la mobilità al di fuori dei propri luoghi di dimora abituale ai casi strettamente necessari".

Stop a pub, cinema e teatri fino al 3 aprile

Sempre con riferimento alle regole applicabili a livello nazionale, il Dpcm prevede che sull'intero territorio nazionale "sono sospese fino al 3 aprile le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati".

Ancora: "sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Sospesi anche i congressi, i meeting e le riunioni in cui è coinvolto il personale sanitario.

Bar e ristoranti con limitazioni

Lo svolgimento delle attività di ristorazione e dei bar sono consentite, "con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpresonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione", si legge nel punto E dell'articolo 2 del Decreto.

Nuovo Decreto, le scuole chiuse

Le scuole, come da precedente decreto, resteranno chiuse fino al 15 marzo (al momento). Confermato lo stop alle gite e i viaggi di istruzione, questi fino ai primi di aprile.

A preoccupare sono soprattutto gli esami di Stato, terza media e Maturità che potranno subire modifiche, anche se al momento questa ipotesi non è contemplata.