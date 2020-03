Coronavirus, positiva la sindaca di Sacrofano. La Asl ricostruisce la rete di contatti

La sindaca di Sacrofano, Patrizia Nicolini, è positiva al Coronavirus. A comunicarlo la stessa prima cittadina del comune a nord di Roma che, registrando un'alterazione della temperatura corporea, è rimasta a casa contattando le autorità sanitarie.

Per la sindaca di Sacrofano il tampone del Covid-19 ha dato esito positivo. Patrizia Nicolini ha rassicurato anche sulle proprie condizioni, “mi sento bene e non ho più la febbre da tre giorni”.

Poi l’indicazione ai suoi concittadini: “Al manifestarsi dei primi sintomi mi sono subito isolata e non ho incontrato nessuno. Ho applicato le stesse regole che chiedo a voi di osservare. Restate in casa”.

Sacrofano, sindaca con Coronavirus: si ricostruiscono contatti

Da parte della Asl Roma4, competente per quel territorio, l’indagine epidemiologica per tracciare i contatti. La ricerca ha stabilito una conferenza stampa del 3 marzo come possibile “occasione del contagio”.

Per ricostruire la catena del contagio tutte le persone che hanno partecipato e hanno riportato sintomi (febbre, mal di gola, tosse secca o difficoltà respiratoria) nei 14 giorni seguenti a tale data sono state invitate a mettersi in contatto con la Asl ai numeri 069669455, 0696669330, 0696669329.

“I partecipanti che in tale periodo non abbiano sviluppato sintomi non devono preoccuparsi” – ha specificato la Asl Roma4.

“Il periodo è difficile ma dobbiamo avere fiducia nella nostra capacità di ripresa. Ce la faremo” – ha concluso Nicolini.