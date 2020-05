Coronavirus, per i dipendenti capitolini polizza gratuita contro rischio Covid

Una polizza assicurativa gratuita contro i rischi del Coronavirus. A prevederla l’Ipa: l’Istituto di Previdenza ed Assistenza dei dipendenti di Roma Capitale.

Dipendenti comune: polizza Coronavirus

Per i lavoratori del Comune previsti benefit economici nell’ ipotesi in cui l’iscritto entri in contatto con il virus e trattamenti crescenti in base della gravità del caso.

La polizza, sottoscritta con effetto retroattivo, garantirà copertura fino al 31 gennaio. “L'Istituto ha sottoscritto, alle migliori condizioni contrattuali, una polizza assicurativa per tutelare i suoi iscritti fino ad anni 70, in caso di ricovero per cause legate al virus Covid-19. La copertura assicurativa – si legge in una nota dell’Ipa - sarà gratuitamente stipulata da Ipa a favore di tutti gli iscritti lavoratori dipendenti e pensionati, senza espressa richiesta”.

Ambulatori Ipa: dal 3 giugno riprendono attività

Il servizio va di pari passo con la consueta attività di prevenzione svolta presso i centri sanitari di proprietà: dopo la sospensione delle prestazioni per rispondere ai decreti contro la diffusione del contagio da Covid-19, dal prossimo 3 giugno riprenderanno gradualmente le attività ambulatoriali, con priorità alle prestazioni urgenti di natura oncologica.

Dipendenti capitolini: contributi e borse di studio

Ma non solo una polizza gratuita contro il rischio Coronavirus: l’Istituto ha presentato altre azioni a favore della famiglia, dai contributi baby sitter, ai quelli per l’informatica fino ad arrivare ai centri estivi in attesa di capire se potranno svolgersi o meno.

Entro la fine del mese inoltre l’Istituto presenterà anche due bandi per borse di studio intitolate a due iscritti deceduti per il coronavirus.