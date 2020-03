Coronavirus, arriva l'assicurazione per i dipendenti Atac: indennità per chi viene contagiato

Un'assicurazione a tutela dei lavoratori che dovessero contrarre il coronavirus. Dopo il caso dell'autista contagiato della rimessa di Grottarossa, Atac è corsa ai ripari e ha stipulato una polizza assicurativa a favore dei dipendenti.

Come riportato in una nota firmata dal direttore del Personale Cristiano Ceresatto, il pacchetto, valido per tutti gli 11mila 142 dipendenti, prevede "un'indennità di 100 euro al giorno, a partire dall'ottavo giorno di ricovero causato da infezione Covid-19", un'indennità di convalescenza "pari a 3mila euro, corrisposta alla dimissione dall'istituto di cura a seguito di ricovero in terapia intensiva causato da infezione".

E ancora "un pacchetto di assistenza post ricovero per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare, ad esempio il pagamento di collaboratrice familiare, baby sitter e consegna spesa a domicilio o altro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attraverso l'adesione alla polizza, Atac sosterrà l'istituto Spallanzani con un contributo di 0,50 euro per dipendente. La polizza, sottolinea il direttore nella nota, rappresenta una "grande attenzione al personale che, in un momento particolarmente complesso del nostro Paese sta svolgendo una funzione strategica per la città, portando a lavoro gli addetti ai servizi essenziali rimasti attivi, in primis le strutture sanitarie". Poi l'incoraggiamento a conclusione: "Buon lavoro a tuti noi e #andratuttobene".