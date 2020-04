Coronavirus, test rapidi non solo a medici e poliziotti: ora la Regione li promette anche ai vigili

"I test sierologici saranno garantiti a tutti gli agenti della polizia locale". Ad annunciarlo il vicepresidente della regione Lazio Daniele Leodori, a poche ore dalla notizia di un nuovo caso di contagio da coronavirus tra i vigili urbani di Ostia, che ha reso necessario la chiusura della caserma di via Capo delle Armi per le operazioni di sanificazione.

A chiedere a gran voce l'estensione dei test rapidi per individuare chi ha sviluppato gli anticorpi al virus e di conseguenza chi lo ha contratto anche tra gli asintomatici, i sindacati di categoria. Ma anche dal Campidoglio è arrivato l'appello dall'assessore al personale Antonio de Santis a un’azione in due step: somministrazione dei tamponi e tracciamento dei contatti avuto dagli agenti, "perché operano in prima linea a contatto con tantissime persone". Alle richieste la Pisana ha risposto promettendo l'arrivo dei test a stretto giro anche per vigili.

Test sierologici per gli agenti della polizia locale

"La Regione sta predisponendo un protocollo con ANCI Lazio per avviare anche per gli operatori della polizia locale di tutti i nostri Comuni i test sierologici” ha annunciato il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "I test saranno eseguiti direttamente dai datori di lavoro in apposite strutture autorizzate e la Regione rimborserà le spese sostenute. In questo modo – ha spiegato Leodori - oltre alle forze dell’ordine e al personale sanitario per cui abbiamo già previsto il test, anche gli operatori della Polizia locale saranno sottoposti a verifiche sierologiche appena le forniture saranno disponibili".

Nei giorni scorsi, il corpo della Polizia locale di Roma Capitale aveva festeggiato due buone notizie: la guarigione dal Covid degli agenti Massimo e Emilio.