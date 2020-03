Coronavirus: al Policlinico Umberto I sette casi positivi fra medici e specializzandi

Sette casi di Coronavirus positivi al Policlinico Umberto I. Lo rende nota Salute Lazio. In particolare si tratta di 4 medici e 3 specializzandi, che si trovano "in isolamento domiciliare" in quanto positivi al COVID-19. Tutti in "buone condizioni" come informano dalla Regione Lazio per quanto concerne il nosocomio universitario di San Lorenzo "si sta lavorando per 19 posti terapia intensiva per COVID-19".

Sette casi del Policlinico che rientrato nei 97 casi positivi al Coronavirus accertati alla data del 9 marzo in tutta la regione Lazio. Oltre a questi 2107 persone in isolamento domiciliare a Roma e provincia. Per quanto concerne i nosocomi romani, sempre salute Lazio spiega nel dettaglio come all'Azienda Ospedaliera San Giovanni vi sia "1 positivo al COVID-19 trasferito allo Spallanzani". "Negativi" i "test su 78 dipendenti". Per il nosocomio si lavora ad un "aumento di 4 posti in terapia intensiva".

Per quanto concerne le altre aziende ospedaliere al Policlinico Tor Vergata: "da giovedì 8 posti letto per il COVID-19. Tutti i dipendenti negativi tranne infermiera ricoverata allo Spallanzani dove si stanno valutando dimissioni".

Campus Biomedico di Roma: Dal 9 marzo laboratorio attivo. Conferimento Asl Roma 6.

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: dal 10 marzo "20 posti in più di terapia intensiva. Dal 20 Marzo altri 20. 1 positivo al COVID-19".

Aziende Ospedaliera San Camillo: "si lavora per allestire reparto per COVID-19".

Policlinico Gemelli: "Allestiti 3 reparti per COVID-19. Da oggi + 31 posti letto e +16 posti in terapia intensiva. Si procede ad allestire Columbus Hospital COVID 2".