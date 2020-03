Coronavirus, a Roma la pizza dal fornaio solo bianca o rossa: vietato usare altri condimenti 

Tra i negozi che vendono generi alimentari, il fornaio, al tempo del coronavirus, può esercitare. Ma pizze e focacce sono consentite solo bianche e rosse. Così è stabilito in una circolare inviata a tutti i dirigenti dei gruppi della Polizia locale a seguito delle misure restrittive contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dell'11 marzo.

Il documento è stato inoltrato per chiarire i contenuti dei vari divieti imposti e facilitare i controlli da parte dei vigili urbani. Si parla principalmente delle attività commerciali, chi può stare aperto e come può esercitare se vende cibi e bevande, specie se la vendita va di pari passo anche con il possibile consumo sul posto. Vedi i panifici. Mangiare direttamente la focaccia dentro l'esercizio è vietatissimo, e per evitarlo è stata limitata anche la tipologia di prodotti consentiti.

"Tale attività - si legge al punto 1.4 del documento - comprende oltre alla preparazione di vari tipi di pane e grissini, anche la preparazione di pizza e focacce tipiche di panificazione sia bianche (semplici o condite con olio e rosmarino) sia rosse (condite al pomodoro e olio) e di pasticceria secca. Non si deve considerare compresa la pizza condita e farcita diversamente". Insomma, bianca sì, con olio e rosmarino al massimo, ma no a focacce, pizze ripiene e panini che potrebbe indurre al consumo immediato.

Tra i chiarimenti anche un piccolo trafiletto dedicato ai mercati rionali: come già annunciato dall'assessore al Commercio Carlo Cafarotti, restano chiusi tutti quelli su strada, privi di recinzione visibile e non in grado di far rispettare le distanze di sicurezza.